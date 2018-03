Elisa Isoardi e Matteo Salvini/ Vacanze di Pasqua ad Ischia per la coppia "presidenziale"

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sono pronti a vivere al massimo le vacanze di Pasqua ad Ischia in veste di possibile coppia "presidenziale". Lontane le voci di crisi, arrivano le nozze?

30 marzo 2018 Hedda Hopper

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi

Nessuna voci di crisi all'orizzonte per Elisa Isoardi e Matteo Salvini che potrebbero addirittura convolare a nozze nei prossimi mesi. In realtà quella che ormai potrebbe essere a tutti gli effetti la nostra "coppia presidenziale" si prepara al grande passo dopo la crisi e il presunto tradimento della conduttrice ai danni del leader della Lega (e del Centrodestra a quanto pare) Matteo Salvini. Proprio lui, l'uomo rude e tutto d'un pezzo, ha messo da parte quello che ha successo e ha riaperto le braccia alla sua compagna cancellando il passato e guardando al futuro. Al momento nessuno dei due ha confermato l'arrivo delle nozze ma non disdegnano certo l'idea anche se il discorso sembra essere rimandato al futuro. E quindi? Cosa fare adesso se non dedicarsi un po' di meritato riposo dopo queste settimane di dura battaglia?

LA COPPIA VOLA A ISCHIA, NOZZE IN ARRIVO?

Dopo la loro prima uscita ufficiale a Palazzo Grazioli alla corte di Silvio Berlusconi, Elisa Isoardi e Matteo Salvini sono volati a Ischia dove passeranno le prossime vacanze di Pasqua. Solo i curiosi e gli amanti del gossip "politico" sanno bene che proprio Ischia ha ospitato la prima uscita ufficiale della coppia e per i loro fan sembra quasi un rito o una voglia di ripercorrere quelle tappe per passare oltre e guardare avanti insieme. Il leader della Lega, dopo aver percorso in lungo e in largo la penisola, passerà un weekend assieme alla sua compagna proprio sull'isola. Secondo i primi rumors, sembra che il leader della Lega dovrebbe trascorrere le vacanze pasquali in una nota struttura alberghiera a Lacco Ameno.

