Gerry Scotti, bordata ad Antonella Clerici ad Io canto family 2024?/ “Michelle, ti lascio… una trasmissione!”

La prima puntata di Io Canto Family 2024 è partita nel migliore dei modi: forti emozioni, storie incredibili che raccontano l’amore tra genitori e figli, nonni e nipoti, il tutto con la bellezza della musica a fare da collante tra pubblico e artisti sul palco. Prima che la gara partisse, c’è stato giusto il tempo di un simpatico passaggio di testimone tra Gerry Scotti – conduttore di Io Canto Generation – e Michelle Hunziker.

Il siparietto tra Michelle Hunziker e Gerry Scotti è stato impreziosito dalle parole al miele del conduttore che ha voluto celebrare la collega e amica con la quale ha condiviso tantissime esperienze televisive. Un momento che ha unito ironia ed emozione, ma non è mancata una frecciatina piuttosto pungente alla concorrenza: protagonista proprio Gerry Scotti che nel momento di congedarsi ha pronunciato una frase che difficilmente non si può ricondurre ad una persona in particolare: Antonella Clerici.

Gerry Scotti rispolvera la ‘querelle’ con la concorrenza e… Antonella Clerici

Per comprendere meglio le circostanze, ricordiamo che alcune settimane fa si è conclusa l’esperienza di Antonella Clerici alla conduzione di “The Voice Senior”. Alla notizia dell’arrivo su Canale 5 di “Io canto family 2024”, la conduttrice ebbe modo di esprimersi in maniera perplessa: situazione che ha ricordato la nota querelle per la somiglianza tra “Ti lascio una canzone” ed “Io Canto”.

Arrivando alla questione odierna, Gerry Scotti pare abbia voluto rispedire al mittente le perplessità di alcune settimane fa palesate da Antonella Clerici in riferimento all’esordio di “Io canto family 2024”. Tanti saluti al pubblico ed a Michelle Hunziker nel momento di lasciare il palco della trasmissione, ma non prima di una sonora frecciatina: “Michelle: ti lascio… una trasmissione!”

