Rita Dalla Chiesa, il dolore davanti al feretro di Fabrizio Frizzi/ Video, l'abbraccio con Mara Venier

Rita Dalla Chiesa distrutta dal dolore davanti al feretro di Fabrizio Frizzi: il video delle lacrime della conduttrice che crolla tra le braccia di Mara Venier.

30 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Rita Dalla Chiesa

Distrutta dal dolore per la morte di Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa, di fronte al feretro di Fabrizio Frizzi non è riuscita a trattenere le lacrime. Sul sagrato della Chiesa degli Artisti dove sono stati celebrati i funerali dell’amatissimo conduttore, Rita Dalla Chiesa ha osservato da lontano il feretro di Fabrizio Frizzi che si allontanava in auto, accompagnato dalla moglie Carlotta Mantovan, dal fratello Fabio e da tutti i parenti. Nel video pubblicato da Il Messaggero, Rita Dalla Chiesa appare visibilmente provata dalla scomparsa dell’ex marito. A confortarla è Mara Venier tra le cui braccia, la Dalla Chiesa si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. Per Rita sono giorni difficili da affrontare. Nonostante la fine del matrimonio, era rimasta legata a Fabrizio Frizzi con cui era riuscita a creare un rapporto di amicizia basato sul reciproco rispetto. Sempre rispettosa della famiglia che Frizzi aveva creato con Carlotta Mantovan, Rita Dalla Chiesa non ha, comunque, mai nascosto il dolore prima per la malattia e poi per la morte di Frizzi. Cliccate qui per vedere il video.

LE PAROLE DI RITA DALLA CHIESA SULLA MORTE DI FABRIZIO FRIZZI

Dopo aver saputo della morte di Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa ha aspettato diverse ore prima di rompere il silenzio sui social. “Non riesco a dormire. Ma non scrivo niente, perché dovrei scrivere il tutto. E il tutto, stanotte, preferisco, tenermelo dentro”, sono state le parole usate da Rita Dalla Chiesa per condividere sui social il dolore di una morte che ha colpito tutta l’Italia. Rita Dalla Chiesa è stata per anni la compagna di Fabrizio Frizzi. I due si erano innamorati nel 1982 dietro le quinte di Tandem ed erano stati sposati dal 1992 al 1998. «Un grande uomo. Ma soprattutto una persona leale e buona», ha fatto sapere la conduttrice. «Mancherà davvero a tutti. Era energia positiva. Lo è stato fino all’ultimo. Detestava ogni forma di pettegolezzo. Orgogliosa di essergli stata tanto vicina», ha poi aggiunto Rita che non ha mai dimenticato di rivolgere un pensiero alla moglie di Fabrizio, Carlotta Mantovan e alla piccola Stella.

© Riproduzione Riservata.