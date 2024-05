CLASSIFICA IO CANTO FAMILY 2024, 1A PUNTATA/ Iva Zanicchi ancora prima, Cristina Scuccia ultima!

E’ arrivato il verdetto decisivo per la classifica di Io canto family 2024 per la 1a puntata: dopo quando osservato nelle prime tra manche, nessuna sorpresa nel vedere ancora saldamente in testa Iva Zanicchi. La squadra della cantante è riuscita a far breccia non solo nei giudici ma anche nel pubblico chiamato a votare con la possibilità eventuale di stravolgere la classifica.

La circostanza più rilevante della classifica di Io canto family 2024 riguarda però l’ultima posizione: fanalino di coda il team di Cristina Scuccia. Entrambe le coppie presenti nella sua squadra sono dunque chiamate ad esibirsi in ultimo scontro canoro che determinerà l’unica coppia che proseguirà nel cammino del programma. (agg. Valerio Beck)

Verdetto parziale: domina Iva Zanicchi, 2o posto ‘doppiato’!

L’esordio di Io canto family 2024 ci sta regalando emozioni quasi tangibili, tutte impreziosite da coppie unite dall’amore viscerale che può riguardare solo una madre, un padre, un nonno e i rispettivi figli e nipoti. Pur non avvertendo la competitività della gara, un occhio alla classifica della 1a puntata è doveroso dato che comunque qualcuno dovrà primeggiare al termine di questo primo atto della trasmissione condotta da Michelle Hunziker.

Dopo le prime due manche la classifica di Io canto family 2024 – 1a puntata – prende forma: abbiamo osservato con piacere le prime coppie dei rispettivi coach e giudici. Ricordiamo che la giuria è composta da nomi del calibro di: Fabio Rovazzi, Al Bano, Fausto Leali, Cristina Scuccia, Mietta, Iva Zanicchi e Claudio Amendola.

Classifica Io canto family 2024: dopo le prime due manche è ‘assolo’ di Iva Zanicchi

Tornando alla classifica di Io canto family 2024 della 1a puntata, chiaramente bisognerà attendere la fine della trasmissione per avere il quadro completo. Nel frattempo, al termine delle prime due manche abbiamo già avuto un assaggio della situazione provvisoria. Domina la squadra di Iva Zanicchi, con ben 160 punti accumulati: quasi doppiata Anna Tatangelo con 95 punti in seconda posizione. Chiude il podio Cristina Scuccia con 92 punti; Fausto Leali deve invece accontentarsi dell’ultima posizione con 80 punti.

