Sky e Mediaset, accordo di Pasqua/ Si scambiano i canali, primi passi verso una sola pay tv?

Sky e Mediaset, duplice accordo sui contenuti: le piattaforme tv a pagamento si scambiano film e serie tv, visibili dal 1 giugno sia sul satellite, sia sul digitale terrestre

30 marzo 2018 Fabio Belli

Al momento del ritiro dei canali Mediaset dal bouquet di Sky, è iniziata una fase di gelo tra i due colossi della televisione a pagamento in Italia. Gelo che si è sciolto in questo Venerdì Santo del 2018, in un accordo pasquale che dal prossimo 1° giugno vedrà i canali Mediaset Premium visibili anche sul satellite di Sky, e i canali Sky visibili anche sul digitale terrestre del Biscione. Per ora si parla dei canali dedicati al cinema e all'intrattenimento e alle serie tv, in attesa che il garbuglio dei diritti televisivi sul calcio 2018-21 possa sciogliersi. In quel caso, si potrebbe arrivare alla piattaforma unica (con pacchetti diversi da attivare a seconda delle proprie preferenze e relativi costi) di cui si parla ormai da anni, anche alla luce delle difficoltà economiche che da tempo il progetto Mediaset Premium sul digitale terrestre pay sta palesando.

LA SODDISFAZIONE DELL'AD ZAPPIA (SKY ITALIA)

Se Atene piange Sparta non ride, visto che Sky è al momento ben lontana dallo sfondare il muro dei 5 milioni di abbonati alla pay tv satellitare, considerato ottimale dall'azienda. E allora l'unione fa la forza, come sottolinea l'amministratore delegato di Sky Italia Andrea Zappia, che ha firmato l'accordo con il suo omologo di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, in una nota ufficiale. "L'accordo strategico siglato oggi da Sky e Mediaset è ricco di buone notizie per gli amanti della televisione. Gli abbonati Sky troveranno entro l’estate inclusi nei loro abbonamenti e senza costi aggiuntivi, l’intera offerta di canali Cinema e Serie Tv di Premium, tutti in HD. Sarà quasi come avere due offerte PayTv al prezzo di una.”. E dal 1 giugno, senza costi aggiuntivi, gli abbonati Sky Cinema potranno vedere anche i pacchetti Premium Cinema, così come saranno disponibili i canali Premium dedicati a serie tv e intrattenimento.

