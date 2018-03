C'È POSTA PER TE/ Pagelle, le storie: video, Luca Argentero per Melissa e Francesco (sesta puntata)

Le pagelle della sesta puntata di C'è Posta per Te: andiamo a scoprire cosa è successo ieri sera nel programma di Maria De Filippi: tra gli ospiti spicca Luca Argentero.

C'è posta per te

Tra le storie top delle nostre pagelle di C'è Posta Per Te, c'è sicuramente quella che ha coinvolto l'attore Luca Argentero. Melissa e Francesco vengono invitati in studio da loro madre, che vuole chiedere perdono ai figli per non aver superato la morte del marito: "Chiuderò il lutto nell'armadio - gli promette solennemente con la perdita di vostro padre, avete un po' perso vostra madre. Mi vedete piangere e non trovare pace. Vi chiedo perdono e vi amo, siete il senso della mia vita". La storia mette a dura prova Luca Argentero, che si commuove già dietro le quinte. La De Filippi da il colpo di grazia quando legge la sìlettera straziante scritta da Anna. "Pochi giorni fa mi sono detta che non era giusto. Annegando nello sgomento non ho badato al vostro dolore. La sua fine ha spento il motore del mio cuore. Noi tre siamo interi ma manca sempre quel pezzo che non tornerà". Argentero ha sorpreso i ragazzi coi suoi regali, ma soprattutto col suo fare genuino e con le sue parole.

Lo studio impazzisce per Luca Argentero

"Nella vostra famiglia rivedo la mia ed è per questo che faccio fatica a trattenere la commozione. Ho avuto due genitori che si sono amati moltissimo, ma voi avete un lungo elenco di ricordi bellissimi. Non penso che abbiate bisogno di perdonare vostra madre". Le parole di Luca Argentero fanno sorridere i ragazzi, che piangono quando vedono la commozione di mamma Anna. Altra storia strappalacrime, è quella di Carmen e del mancato abbraccio con suo papà: "Voglio che lui si renda conto che noi ci siamo" racconta appena entrata in studio. I rapporti col padre si sono azzerati da quando nella vita dell'uomo è entrata Monica, che evidentemente non vede di buon occhio i figli. Maria De Filippi è come sempre paziente e alla fine riesce a contribuire ad un avvicinamento, anche se forzato. Papà Giorgio si lascia guidare dal cuore: "Voglio andare d'accordo con tutti. Con lei, con Monica e con i miei nipoti. È sempre mia figlia".

La storia di Nando e il rapporto complicato coi figli

Tra le altre storie della sesta puntata di C'è Posta per te, spicca quella che racconta di Carlo, Giuseppe, Giada e Roberto, due padri e i rispettivi figli. Carlo e Giuseppe si sono rivolti a Maria De Filippi perchè vogliono ritrovare il loro papà, con cui non hanno contatti da quasi trent'anno. Vorrebbero presentargli anche i nipotini, dato che nel frattempo sarebbe diventato nonno. Nando diventa protagonista con una frase shock che non è passata inosservata al web, proprio durante l'apertura della busta: "Apri la busta Maria, mica sono dei negri". Da una storia di sofferenza all'altra, Emma Marrone appoggia Valeria per ricominciare da zero con Luigi. La cantante ha dimostrato una grande sensibilità, commuovendosi da dietro le quinte. Poi ha sfoderato tutta la sua grinta e la determinazione esibendosi con uno dei suoi ultimi pezzi. Grande accoglienza per la Marrone da parte di tutto il pubblico di C'è Posta per te.

