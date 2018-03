AMICI 17/ Nessun allievo al serale, il Fuoco vince la sfida a squadre

Amici 17, daytime: a partire dal 5 marzo 2018, ricomincia la striscia pomeridiana del talent show di Maria De Filippi, in onda su Real Time, da lunedì a venerdì.

05 marzo 2018 Fabio Morasca

Amici 17, Einar vince la sfida (Web)

Il daytime di Amici 17, il talent show di Maria De Filippi giunto alla diciassettesima edizione, ritornerà in onda oggi, lunedì 5 marzo 2018, su Real Time, a partire dalle ore 13:40. Durante lo speciale del sabato, sono ricominciati i primi esami di ammissione per quanto concerne l'imminente fase serale del programma. Anche sabato scorso, nessun allievo è riuscito a strappare il pass per accedere al serale. Durante l'ultimo speciale, infatti, si sono presentati davanti alla commissione, Lauren, Irama, Emma, Valentina, Biondo e Daniele: nessuno di loro, per ora, ha ottenuto l'ambita felpa verde. La puntata in questione è stata caratterizzata anche dall'ennesimo confronto acceso avvenuto tra Valentina e l'insegnante Alessandra Celentano. Quest'ultima si è mostrata talmente infastidita, arrivando addirittura a lasciare lo studio. Maria De Filippi ha annunciato anche la data di inizio della fase serale della diciassettesima edizione di Amici: l'appuntamento è per il prossimo 7 aprile, con la prima puntata in onda in prima serata su Canale 5.

LA SFIDA DI EINAR

Tra i protagonisti dell'ultimo speciale del sabato andato in onda su Canale 5, c'è stato sicuramente Einar, alle prese con la sua prima sfida. Come ricordiamo, il cantante aveva accettato la proposta di Rudy Zerbi di rinunciare all'immunità garantitagli dalla classifica di gradimento e di mettersi in gioco con il rischio di dover lasciare la scuola. Zerbi, nel corso della settimana, ha cercato scrupolosamente l'avversario più forte da sottoporre a Einar. Il prescelto di Zerbi, deciso proprio durante la puntata del sabato tra i sei "finalisti" delle selezioni, è stato Thomas. Il giudice esterno della sfida è stato un volto noto agli spettatori di Canale 5 ossia Alex Braga. Einar ha cominciato la sua sfida, esibendosi con il suo inedito Salutalo da parte mia mentre Thomasi ha risposto con la canzone Due calamite in affitto. Nel secondo giro di canzoni, Einar ha cantato Difendimi per sempre di Alessandra Amoroso e Tiziano Ferro e mentre Thomas ha proposto la sua versione di Formidable di Stromae. Secondo Alex Braga, Einar ha prevalso sull'avversario e che, quindi, può continuare il suo percorso ad Amici.

LA SFIDA A SQUADRE TRA IL FERRO E IL FUOCO

Durante lo speciale del sabato, ovviamente, si è svolta la consueta sfida a squadre tra la squadra del Ferro e quella del Fuoco. Nella prima manche della sfida, abbiamo visto il confronto tra Daniele, per quanto riguarda il Fuoco, e Bryan, per quanto concerne il Ferro. Daniele si è esibito con una coreografia della Peparini mentre Bryan, con un pezzo della Celentano. Bryan ha conquistato il punto. Nella seconda manche, invece, abbiamo visto il confronto tra Zic, facente parte della squadra del Ferro, e Irama, cantante della squadra del Ferro. Zic si è esibito con il suo inedito Perché sono rimasto da solo mentre Irama ha risposto con il brano Un giorno in più. Tre voti su tre professori per quanto riguarda Irama. La terza manche ha visto Filippo (Ferro) contro Sephora (Fuoco). Entrambi i ballerini si sono esibiti in un passo a due di Garrison. Sephora ha ottenuto due voti su tre, portando a casa, quindi, il punto decisivo per la squadra del Fuoco. Gli ospiti dello speciale del sabato andato in onda il 3 marzo, infine, sono stati i The Kolors e la ballerina Anbeta Toromani.

