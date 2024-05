Petit, chi é il cantante concorrente in finale ad Amici 2024?/ Nipote di Nadia Rinaldi, “proposto” da Rudy

La biografia di Petit, concorrente di canto ad Amici 2024

Candidato cantautore tra i sei finalisti in corsa alla finale di Amici 2024, Salvatore Mocci in arte Petit é uno dei possibili vincitori di canto e in assoluto. Cantante classe 2005 dichiarato appartenente alla città di Napoli per influenza artistica e ma originario di Roma. Debutta in TV da concorrente promosso al talent dal maestro di canto Rudy Zerbi e da subito non delude le sue aspettative.

Amici 2024, il percorso di Petit

Il cantante si presenta come figlio di madre e nonna francesi e padre napoletano, non a caso dal pomeridiano al serale di Amici 2024 porta le influenze artistiche nel segno del pop mainstream e nelle lingue napoletana e francese.

Il giovane é imparentato con la zia famosa attrice Nadia Rinaldi, e il cugino, l’attore Riccardo Mandolini. Comincia a scrivere musica d’autore all’età di 13 anni e circa il suo talento nel cantautorato l’ex insegnante di Amici Luca Jurman gli riconosce una spiccata musicalità. Al talent show di Amici 2024 presenta e rilascia diversi singoli, inclusi nel suo primo Ep omonimo, Petit: Che fai, Guagliò. Tornerai, Mammamì

Il debutto su iTunes di Petit, prima della finale di Amici 2024

Il primo album Ep per il finalista di canto é in uscita il 17 maggio 2024 mentre il debutto di Petit, per ciò che concerne la classifica di vendite musicali su iTunes, é in Top10 all’esordio tra le new entries e si stabilizza alla posizione numero 9. Le quote online dei siti di scommesse danno Petit é in media i favoriti vincitori finali, mentre per il gradimento social resta Holden l’avversario principale da battere dato l’importante seguito online. Parlando di sé Petit dichiara di amare la musica, sua vocazione dopo aver lasciato il calcio da giovanissimo.

