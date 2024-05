Chi è Marisol Castellanos finalista di Amici 2024/ Il dramma dell’anoressia, la danza come cura

Tra i sei concorrenti finalisti ammessi alla gara della finali di Amici 2024, Marisol Castellanos é la principale candidata della quota rosa al titolo di vincitore di ballo e finale. La puntata del serale di oggi si preannuncia infuocata grazie ad una serie di sfide tra i talenti ammessi ai circuiti di canto e ballo chiama Marisol a sfidare il ballerino Dustin Taylor e i restanti cinque cantanti Holden, Sarah Toscano, Mida e Petit. La biografia di Marisol Castellanos, concorrente ballerina in corsa ad Amici 2024

Chi è Marisol Castellanos?

Dalle origini italo-cubane Marisol Castellanos nasce a Cuba nel 2006, per poi trasferirsi in tenera età in Piemonte. Presto nella crescita fa della danza il suo sport edl forma di escapismo come diversivo, donando energie e tempo a lezioni di pole dance, seguita in particolare dall’insegnante storica Emily.

L’Italo cubana da subito non ha dubbi che in futuro voglia fare della danza la sua professione. La danza é il suo vero habitat, così come la giovane concorrente promossa allieva al debutto TV ad Amici 2024, nel team capeggiato dalla maestra Alessandra Celentano, rivela non velatamente al talent: “Mi sono sentita sempre qualcosa fuori posto, era come se uscissi dalla scena che stavo vivendo in quel momento e mi vedessi come se non c’entrassi nulla con il contesto – fa sapere rispetto al legame inscindibile con la danza-. L’unico luogo nel quale mi sentivo bene era a danza. Nel 2022 tutto è sfuggito di mano, queste sensazioni hanno preso il sopravvento fino a diventare ingestibili”.

Dalla crescita al percorso ad Amici 2024 di Marisol Castellanos…

La danza riesce ad aiutarla anche nel superamento del disturbo del comportamento alimentare, ossia l’anoressia. Tra le performance la più rappresentativa del suo talento di ballerina versatile può dirsi quella eseguita sulle note di I’m a slave 4 U di Britney Spears in una delle puntate domenicali.

Al momento della promozione e ad un pomeridiano del talent show superato a colpi di successi e sfide tra le prove e assegnazioni di coreografie di ballo superati brillantemente complice linee fisiche e tecniche di una potenziale étoile. Nasce la grande lovestory con il cantante Petit che raggiunge il picco di consensi del pubblico via social nella fase serale di Amici 2024, con l’ammissione in semifinale della coppia alla puntata finale del 18 maggio 2024.

La previsione sulla performance di Marisol alla finale di Amici 2024

Non a caso le quote di scommesse lanciate sulle principali piattaforme online danno Marisol e Petit come i due candidati alla finalissima di Amici 2024, come vincitore di ballo e canto e come papabili vincitori del talent show. Invece per influenza social Marisol Castellanos può dirsi la seconda candidata al trionfo assoluto alle spalle di Holden.











