Avengers: Infinity War/ Marvel, kolossal a durata record: ecco quanto

Avengers: Infinity War Marvel, kolossal a durata record: ecco quanto. Il nuovo capitolo del film con protagonista i supereroi durerà più di due ore e trenta, e sarà il più lungo di sempre

Avengers: Infinity War sarà il film della Universal Cinematic Marvel con la maggiore durata di sempre. Le indiscrezioni degli scorsi giorni, svelate in particolare da SMCinema, parlavano di circa due ore e trenta di film, e nelle ultime ore la catena di multisala AMC, ha di fatto ufficializzato la durata della pellicola, pari a due ore e trentasei minuti. Si tratta quindi, come detto sopra, della pellicola con protagonista i supereroi più lunga di sempre, ovviamente, per gioia dei milioni di fan sparsi per tutto il globo. Il cinecomic dei fratelli Russo vedrà praticamente tutti i buoni e i cattivi del mondo Marvel riuniti in un solo film, che già si preannuncia grandioso. Tra l’altro, proprio nelle scorse ore, è uscito un nuovo brevissimo promo di Avengers: Infinity War, che in realtà non è altro che un semplice remainder per annunciare che mancano esattamente 50 giorni all’uscita del film nelle sale cinematografiche.

MANCANO 48 GIORNI ALL’USCITA DEL FILM

In Italia, in realtà, ne mancano 48, visto che il film uscirà prima nel Bel Paese che negli Usa, una vera goduria per tutti i fan tricolore del vastissimo universo Marvel. Ma entriamo nel dettaglio di quello che si preannuncia come il prossimo campione di incassi, meglio dei numeri da record che sta registrando in queste settimane Black Panther. Infinity War sarà il primo di due nuovi capitoli con protagonisti gli Avenger, e uscirà il prossimo 4 maggio, quasi un anno esatto prima del secondo episodio (3 maggio 2019). Entrambi i film sono stati girati in nove mesi in una volta sola (come ad esempio successe per Il Signore degli Anelli), e nel cast troveremo gli attori che ci hanno fatto appassionare negli ultimi anni a questo universo, leggasi Robert Downey (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Scarlett Johansson (la Vedova Nera); ma anche Bradley Cooper, Vin Diesel, Benicio Del Toro, Josh Brolin e molti altri ancora.

