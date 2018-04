Amici serale 2018/ Ed.17, diretta seconda puntata:chi sarà eliminato?

Amici serale 2018, ed. 2017 diretta seconda puntata: le assegnazioni della squadra bianca e blu, Francesco Totti, Gianni Morandi e Ghali gli ospiti di Maria De Filippi.

14 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17 Serale

Secondo appuntamento con il serale di Amici 17. Oggi, sabato 14 aprile, alle 21.20 su canale 5, Maria De Filippi conduce la seconda puntata del serale del talent show che punta a scoprire nuovi artisti. Il debutto, nonostante il ritorno alla diretta e le numerose novità del regolamento, non è stato premiato dal pubblico. A vincere la gara degli ascolti, infatti, è stato Ballando con le stelle 2018. Un calo fisiologico dovuto al meccanismo a cui i telespettatori devono ancora abituarsi. Andrà meglio questa sera? Come accaduto sabato scorso, anche oggi, oltre alle esibizioni degli allievi in gara, ci saranno quelle degli ospiti. Francesco Totti condividerà con i ragazzi la gioia di aver visto la propria Roma qualificarsi alla semifinale di Champions League attraverso un filmato e le dichiarazioni rilasciate a Maria De Filippi. A duettare con gli allievi, invece, saranno Gianni Morandi e Ghali. Quest’ultimo è già stato ospite del pomeridiano di Amici 17 presentando il singolo “Cara Italia".

LE ASSEGNAZIONI DELLA SQUADRA BLU

Prove complicate per gli allievi della squadra blu per il secondo serale di Amici 17. Dopo la vittoria di Matteo nella prima puntata, i blu sperano di vincere ancora e di salvare tutti i componenti. La novità della settimana è la presenza di Daniele che ha presto il posto di Biondo. Matteo si esibirà sulle note di “Con te partirò” di Andrea Bocelli e “The sound of silence” di Simon e Garfunkel mentre ad Einar sono stati assegnati “Amore bello” di Claudio Baglioni e “A parte te” di Ermal Meta. Carmen, invece, sarà la protagonista di una prova comparata con Emma sulle note di “Luce” di Elisa. La ballerina Lauren eseguirà una coreografia di Garrison sulle note di Maniac e una coreografia corale su Why don’t you do right che le è stata assegnata da Bill Goodson. Bryan, invece, si esibirà su “Sex Machine” di Bill Goodson e “Why” di Veronica Peparini. A Daniele, invece, Garrison ha assegnato un pezzo sulle note di “Singing the rain”. Sephora, infine, dovrà eseguire una coreografia di Garrison tratta dal film Sister Act.

LE ASSEGNAZIONI DELLA SQUADRA BIANCA

Dopo aver perso Filippo Di Crosta, primo eliminato del serale di Amici 17, la squadra bianca punta alla vittoria per non perdere altri elementi. I pezzi assegnati per la seconda fase, però, non sono affatto facili. A Biondo sono state assegnate “Serenata rap” di Jovanotti, “Poetica” di Cesare Cremonini e “I miei capelli” di Nicolò Fabi. Zic, invece, dovrà eseguire “Margherita” di Riccardo Cocciante mentre Irama canterà “La leva calcistica” di Francesco De Gregori e “La musica non c’è” di Coez. Il ballerino Luca ballerà Grease e “Wild Boys” di Bill Goodson mentre Valentina sarà alle prese con una coreografia di Bill Goodson. Emma, infine, oltre a dover eseguire “Luce” per la comparata con Carmen, canterà A Thousand Years di Christina Perri e si esibirà in duetto con Irama sulle note di “Demons” dei Imagine Dragons.

I GIUDIZI DELLA COMMISSIONE ESTERNA E DEI PROFESSORI

Le prove corali della prima fase sono giudicate dai professori che decidono chi, degli allievi, non merita di accedere alla seconda fase dove è fondamentale il voto del pubblico. Nella terza fase, invece, vota solo la commissione esterna che decide il vincitore della puntata che ha poi la possibilità di salvare un compagno, indipendentemente dalla squadra così come Luca Tommassini. Nel corso del primo serale, Biondo è stato criticato da Ermal Meta che non lo considera affatto un talento così come Carlo Di Francesco. Giudizio che ha espresso, dopo la puntata, anche Heather Parisi scagliandosi contro Simona Ventura e Marco Bocci, rei di non dire la verità agli allievi. Nel secondo serale, dunque, ci saranno scintille tra i membri della commissione interna?

