Amici 2024, Dustin Taylor: la reunion con la famiglia commuove i fan/ “L’ultima volta insieme era 8 mesi fa”

É un Dustin Taylor visibilmente commosso il protagonista di Amici 2024 di Maria De Filippi di una commovente sorpresa. Così come emerge nel daytime che anticipa la puntata finale sono tre ospiti giunti direttamente dall’Australia fino in Italia per fare visita al ballerino arrivato tra i sei finalisti del talent show, ovvero i genitori e la gemella Paige. Mamma Ingrid e papà Dave dopo avergli fatto credere in un rvm di non essere riusciti a recarsi in viaggio a Roma, si fiondano in studio da lui per riabbracciarlo.

Amici 2024, Dustin Taylor é convocato in studio per una prova: la sorpresa della famiglia spiazza tutti

Convocato in studio con la scusa di avere una coreografia da preparare per la puntata finale di Amici 2024, Dustin Taylor ritrova la sua famiglia che vive divisa in diverse parti nel mondo.”Sei sempre stato un bambino dolce e vivace”, sono le parole intrise di amore per lui fanno collonna sonora ad una serie di video e foto che immortalano Dustin Taylor in versione “baby ballerino” risalenti alla sua infanzia.

“Non sono cambiato per niente, ballavo nella mia stanza senza maglia come adesso- fa sapere l’australiano visibilmente commosso-. Mi ricordo che io e mia sorella gemella avevamo un lettore cd sul letto e nella nostra stanza c’era sempre musica”.

Per Dustin Taylor si riunisce la famiglia divisa nel mondo: il momento toccante ad Amici 2024

La sorpresa finisce per commuovere il popolo nel web in particolare per le dichiarazioni di Dustin Taylor che non nasconde di vivere ormai lontano dalla famiglia: “Siamo sparsi per il mondo: io in Italia, mia sorella gemella Paige è in America, mio fratello in Australia… Quando siamo tutti insieme è davvero un bel momento”.

L’ultima volta che la famiglia Taylor si riuniva avveniva otto mesi fa, in una visita guidata in Grecia cui prendeva parte anche il ballerino promosso. Ma le emozioni al cardiopalmo per lui non finiscono qui indatti Taylor balla sulle note di ‘Hallelujah’ per ringraziare la famiglia del supporto ricevuto e negli istanti successivi si fionda da lui in studio la sorella Paige, finamente i due fratelli si possono riabbracciare.











