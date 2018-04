Valentina Verdecchi lascia Amici 17 per infortunio?/ Video, Maria De Filippi avverte: "Per te riposo assoluto"

Valentina Verdecchi deve abbandonare la scuola di Amici 17 dopo l'infortunio? Maria De Filippi avverte la ballerina: "Per te una settimana di riposo assoluto, poi..."

16 aprile 2018 Anna Montesano

Valentina Verdecchi, Amici 17

Brutte notizie per Valentina Verdecchi. La ballerina di Amici 17, nel corso della puntata del serale in onda sabato scorso, si è fatta male nel corso della sua ultima esibizione della seconda fase. Molti telespettatori l'hanno vista infatti in lacrime poco dopo, chiedendosene il motivo. Lei ha poi spiegato cosa è accaduto: "Quando ho aperto le gambe in seconda e ho rimesso la sinistra sopra, ho sentito il muscolo che mi si è contratto. Quando sono salita, io mi sono girata, era proprio la gamba d’appoggio, era la destra e mi ha ceduto perchè il muscolo non era pronto, cioè si era fatto male." Quello che però non si aspettava Valentina, è che questo potrebbe causarle l'addio al serale per infortunio. È Maria De Filippi, attravarso una telefonata in casetta Bianca, ad avvisarla di quanto accaduto. La ballerina, però, storce subito il naso, dichiarando che: "Il dottore mi aveva detto che stavo bene, che mi ha detto una ca**ata per un'altra? Gli ho chiesto come andasse e lui mi ha fatto 'Bene, stai tranquilla'".

VALENTINA IN LACRIME: ADDIO AD AMICI 17?

Maria De Filippi però le risponde: "Si, perché non è una cosa grave Vale, non c'è niente di rotto". La conduttrice chiarisce poi che Valentina ha bisogno di un periodo di riposo che se, però, sarà superiore ai 7 giorni avrà delle conseguenze sulla sua permanenza nella scuola di Amici, in poche parole sarà costretta a lasciare la casetta e il serale. Sabato, prima della diretta, il medico la visiterà per vedere se il periodo di riposo è servito alla guarigione o se, purtroppo, Valentina ha effettivamente uno strappo. In quel caso la sua avventura ad Amici sarà da considerarsi conclusa. Una notizia che sconvolge Valentina Verdecchi che si chiude in bagno e scoppia in lacrime.

