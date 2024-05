Luca Jurman: “Riuscirete a cavarvela solo se vince Marisol…”/ L’attacco ad Amici 2024

L’attesa per la puntata finale di Amici 2024 sta per concludersi e nel frattempo l’ex insegnante di canto al talent show, Luca Jurman, rompe il silenzio mediatico. L’occasione é una diretta condivisa con il popolo del web via Instagram, dove l’ex volto TV traccia un suo pronostico personale sul vincitore di canto e ballo e il vincitore finale di Amici 2024.

Classifica dei singoli di Amici 2024/ Holden perde la vetta, Sarah Toscano e Petit in Top3

Luca Jurman, promuove Sarah e Marsol tra i finalisti di Amici 2024

Nel dettaglio Luca Jurman non lesina parole positive sulla quota rosa dei concorrenti finalisti di Amici 2024 ovvero Sarah e Marsol: “Riuscirete a cavarvela se vince Marisol o al massimo questa ragazzina qui. Quanto a flow agli altri fa un baffo. In generale è molto più musicale”, dichiara a mezzo social l’esperto.

Amici 2024, Holden: la reunion con i fratelli Jader e Jacopo commuove i fan/ La sorpresa prima della finale

Infatti se Marisol Castellanos, allieva di Alessandra Celentano, sbaraglia la concorrenza dei talenti del circuito ballo ammessi alla finale di Amici 2024, per Luca Jurman è Sarah Toscano quella da premiare per il circuito canto “A sorpresa, pur continuando a vedere i suoi limiti, Sarah se la merita la finale.Sarah non si è spaventata mai e questo le va riconosciuto“. Il serale di Amici di Maria De Filippi per Luca Jurman deve essere un mezzo di comunicazione per i concorrenti volto a mettere in luce il proprio talento. Una mission che si sarebbe compiuta con successo, nel caso di Sarah Toscano, nonostante le carenze nella tecnica e i limiti del vocale tract presentati dalla giovane alla sua candidatura.

Marisol é la prima eliminata della finale di Amici 2024?/ Il toccante messaggio del padre...

Questo soprattutto dal momento che sul palco di Amici 2024 Sarah Toscano, cosí come accaduto alla semifinale, darebbe prova di mettere a fuoco tutto il suo potenziale di cantautrice, dopo aver impiegato le sue forze negli studi della musica al talent show di Maria De Filippi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA