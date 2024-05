Amici 2024, Holden: la reunion con i fratelli Jader e Jacopo commuove i fan/ La sorpresa prima della finale

S’impenna la quota di Holden tra i candidati al titolo di vincitore di canto e finale ad Amici 2024, intanto in vista della finale arriva la reunion del giovane cantautore insieme ai fratelli Jader e Jacopo. Questa trovata della redazione del talent sempra fare breccia tra i fan commossi da quesot momento intenso. Che per il cantante mostrare il suo lato più fragile e dolce lo possa riportare tra i preferiti del pubblico in vista della finale di Amici 2024?

Il primo dei fratelli a sorprendere il finalista é Jacopo, che destina a Holden un messaggio di supporto scusandosi per il fatto di non poter presenziare fisicamente nello studio di Amici 2024. Non troppo velatamente il messaggio sembra voler replicare alle critiche che gli haters destinano a Holden tacciandolo di non meritare la finale di Amici: “la musica é il tuo mondo e il modo di parlare con il mondo e finalmente stai avendo la possibilità di parlare con il mondo… la storia di Holden e Joseph é bellissima, lo é già- fa sapere Jacopo a nome della famiglia ad un emozionato Holden-. Ora spacca tutto… daje daje… da tutti!”.

Il fratello supporto di Jader “Bella Jo… siamo in finale e adesso devi dare il massimo!”

Ma le sorprese non finiscono qui per Holden. Al centro studio, ad Amici 2024 di Maria De Filippi presenzia poi l’altro fratello Jader, che così spiazza il finalista talent show. “Bella Jo… siamo in finale e adesso devi dare il massimo!”, é il pronto augurio di Jader a Holden-…hai fatto un percorso fortissimo. Sei arrivato fino alla fine”, prosegue l’ospite che poi si complimenta con l’unico talento di Amici 2024 a vestire la doppia uniforme di cantautore e produttore: “Sei un mostro!”.











