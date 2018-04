SIMONE POCCIA / Lo sportivo alla ricerca dell'amore al Grande Fratello 15?

Simone Poccia è uno dei concorrenti del Grande Fratello Nip: sportivo nella cerchia della nazionale di atlentica, cerca ora un'esperienza che gli permetta di ottenere notorietà.

17 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Simone Poccia

Simone Poccia ha cominciato con qualche giorno di anticipo l'avventura al Grande Fratello Nip. Al fianco dei due 'superboni' (così li ha definiti Barbara d'Urso) Filippo Nardi e Valerio Lo Griego, ha dovuto assumere i panni del contadino e dedicarsi alla gestione del bestiame e dei campi. Un breve percorso che terminerà questa sera quando potrà varcare per la prima volta l'ambita porta rossa ed entrare nella casa più spiata d'Italia. A differenza di quanto sembrava in un primo momento, non ci sarà alcuna eliminazione tra i tre splendidi ragazzi entrati nel 'Grande Casale': tutti loro, che fin dall'inizio hanno conquistato il pubblico con la loro bellezza, potranno partecipare di diritto al reality show più longevo della televisione italiana. Simone Poccia nato a Gaeta nel 1995, ma residente a Formia, ha tutte le armi per ben figurare in questa nuova avventura televisiva, da sempre sinonimo di notorietà e successo.

Simone Poccia dallo sport all'astronomia

Simone Poccia è un grande appassionato di sport tanto che, dopo avere conseguito il diploma di maturità classica, ha deciso di iscriversi alla facoltà di Scienze Motorie. Nella cerchia della Nazionale Italiana di Atletica Leggera, ama il tennis, la lettura, il cinema e l'astronomia. Tra i suoi risultati raggiunti in ambito sportivo, troviamo i titoli di campione italiano under 18, under 20 e under 23 nella categoria 110 metri ad ostacoli. In amore si professa single, ammettendo anche di essere una persona timida e riservata (la sua ultime relazione risale a circa otto mesi fa) . L'esperienza al Grande Fratello potrebbe permettergli di aprirsi con le altre persone e, chissà, anche di conoscere l'anima gemella. La stessa Barbara d'Urso ha infatti confessato che molti dei partecipanti al reality show saranno ragazzi privi di legami sentimentali e quindi persone perfette per cercare l'anima gemella proprio davanti alle telecamere.

L'amore per l'atletica

Pur non avendo mai partecipato a programmi televisivi, Simone Poccia ha già strizzato in passato l'occhio al mondo dello spettacolo facendo da modello in diverse campagne pubblicitarie. La conferma di questa seconda passione, insieme a quella per l'atletica, è confermata anche dal suo profilo Instagram, nel quale appaiono diversi scatti pubblicitari. Proprio nel social qualche giorno fa Simone aveva annunciato la sua nuova esperienza televisiva, confessando il dispiacere per dover abbandonare lo sport: "Purtroppo la vita ti mette di fronte a delle scelte più o meno grandi. Nel mio cuore c'è sempre stata l'atletica, chi mi conosce sa quanta dedizione e passione ci ho messo (...) In questo momento delicato della mia vita mi è stata data questa opportunità e dopo averci riflettuto a lungo, ho preso questa decisione. L'atletica continuerà ad essere il mio lavoro anzi passione, proverò a far conoscere un po' di me e della mia adorata atletica.

