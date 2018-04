Fabrizio Frizzi/ Carlotta Mantovan è dimagrita: la moglie segnata dalla morte del presentatore

Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan dimagrita: la moglie del conduttore segnata dalla sua morte. La donna fotografata dopo la tragica scomparsa dell'amatissimo personaggio televisivo.

30 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan

La morte di Fabrizio Frizzi ovviamente ha travolto la vita di sua moglie Carlotta Mantovan e della piccola Stella. I due si erano conosciuti nell'edizione 2001 di Miss Italia quando la donna aveva allora 19 anni e il presentatore 43. Dopo diversi anni iniziò però la loro relazione, culminata nel matrimonio nell'ottobre del 2014. L'anno prima poi era nata la piccola Stella. Ripresa da Diva e donna appare ora scura in volto e sensibilmente dimagrita probabilmente per il dolore di questo periodo per lei terribile. Secondo quanto riportato da Il Messaggero chi conosce Carlotta Mantovan sottolinea che è molto provata e che ha iniziato a dimagrire molto già dopo il primo malore del marito che l'ha portata fino alla morte a vivere difficoltà sempre maggiori da affrontare. La speranza di tutti è che la donna possa superare questo momento anche se Fabrizio Frizzi rimarrà per sempre nel suo cuore.

LA MORTE DEL PRESENTATORE

Fabrizio Frizzi è morto il 26 marzo di quest'anno, praticamente un mese dopo la sua scomparsa è impossibile dimenticare quello che è successo. Il presentatore era stato colpito da una ischemia cerebrale durante la registrazione di una puntata de L'Eredità il 23 ottobre scorso, ricoverato al policlinico Umberto I di Roma era tornato poi in televisione il 15 dicembre. Aveva rivelato già a gennaio di non aver superato del tutto i suoi problemi di salute, ma di combattere in nome della splendida figlia Stella. Un mese dopo era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea di Roma per un'emorragia cerebrale senza purtroppo riuscire a superarlo. Dopo il decesso fu allestita la camera ardente nella sede Rai dove furono addirittura diecimila le persone pronte tra amici, colleghi e fan a dargli l'ultimo saluto. Il funerale si è svolto alla basilica di Santa Maria in Montesano a Roma e trasmessa in diretta su Rai Uno.

© Riproduzione Riservata.