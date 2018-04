Amici 17/ Verso il serale: Biondo e Zic sbottano: la dura reazione alle parole di Carlo Di Francesco

Amici 17: a pochi giorni dalla prima puntata del serale, Biondo e Zic sbottano dopo alcune dichiarazioni di Carlo Di Francesco. Prime polemiche sul web

05 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17 - Biondo

Sale la tensione nelle casette di Amici 17 a pochi giorni dalla prima puntata del serale. Sabato 7 aprile, la squadra bianca e la squadra blu debutteranno ufficialmente in prima serata per tentare d’inseguire il proprio sogno. Dopo l’ingresso nelle casette, per tutti gli allievi è cominciata la preparazione delle esibizioni. Le giornate, però, non sono tranquille per tutti. Carlo Di Francesco, infatti, è convinto che Biondo non meriti il serale e, senza mezzi termini, invita l’allievo a ritirarsi. “Biondo scrive come mia nipote che ha cinque anni. Non mi piace quello che scrive, credo non gli appartengano nemmeno le parole. Come rapper non ha delle metriche riconoscibili, sviluppate e affascinanti, è stonato e ha il timbro di uno che non ha mai cantato. Ha delle lacune troppo profonde. Mi aspetto che rinunci al serale”, ha dichiarato l’insegnante scatenando la dura reazione di Biondo. Il giovane cantante, infatti, risponde a Di Francesco ricordando all’insegnante di non essere un rapper: “Non mi piace quello che ha detto io non faccio rapper, non ci sta proprio punto di incontro – ha detto Biondo – Se dice che si aspetta che io rinunci non mi conosce. Non nota nemmeno una crescita”.

AMICI 17, CARLO DI FRANCESCO CONTRO ZIC

Nel mirino di Carlo Di Francesco è finito nuovamente anche Zic. L’insegnante, durante la prima fase del talent show, ha sempre espresso le proprie perplessità sul talento di Zic al punto da essersi opposto alla sua ammissione al serale, voluta, invece, da Giusy Ferreri e Paola Turci. A pochi giorni dal debutto del serale, l’insegnante torna a colpire. “Zic ha tanti problemi: scrive bene, ma non è il nuovo paroliere della musica italiana, canta intonato ma non a sufficienza da farmi pensare che sia un grande interprete o da emozionarmi, inoltre ha un grande impaccio sul palco è proprio impacciato e non sa come relazionarsi con la sua fisicità scenica ed emotività sul palco e questo fa di lui un non grande cantante”. Dopo aver ascoltato le parole dell’insegnante, zic ha replicato così: “Difendo ciò che faccio e come canto è il mio modo. La mia voce è la voce di Zic e continuerà ad essere questa, a maggior ragione adesso tirerò fuori ciò che ho tenuto sopito. Ora ho capito che c’è un muro tra me e il maestro Carlo Di Francesco, io continuerò a fare il mio percorso ad emozionarmi e spero di emozionare gli altri. Sono deluso da lui, sono qua e credo di aver fatto un percorso difficile in cui mi sono messo in gioco e continuerò ora”. All’interno delle casette, dunque, sale la tensione. Per Zic e Biondo, dunque, il percorso al serale sarà più duro del previsto. Sul web, gli utenti si dividono anche se propende la parte che dà ragione all'insegnante.

