Chi è il vincitore categoria ballo Amici 2024?/ Marisol sfida Dustin per il trionfo in finale

Amici 2024, chi sarà il vincitore nella categoria ballo?

Ci separano solo poche ore all’ultimo atto di Amici 2024, che stasera decreterà il vincitore della categoria “ballo“. Non sarà una sfida banale, perché assisteremo a un’avvincente testa a testa tra Marisol e Dustin: due concorrenti molto forti, che si sono già ripetutamente sfidati e che sono arrivati ad un livello tecnico e di prestazioni molto simile: la differenza, ne siamo certi, la faranno sicuramente i dettagli, la tenuta psicologica, la capacità che avranno di reggere la pressione e le tante emozioni che una finale regala. Se andiamo vedere le quote delle scommesse, sia sui social e che dai bookmakers, la vincitrice del “ballo” di Amici 2024 sembra essere all’unanimità Marisol, più indietro il ballerino australiano.

Come da tradizione, la puntata finale di Amici 2024 sarà trasmessa in diretta su Canale 5 a differenza di tutte le puntate precedenti che venivano registrate il giovedì sera e poi mandate in onda il sabato.

C’è però un motibo preciso della mancata registrazione della finale di Amici 2024 èd quello di ogni anno: anche questa volta non sarà la giuria – composta dal trio Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi – a eleggere il vincitore di Amici 2024, bensì il pubblico a casa mediante l’utilizzo del televoto. Stasera le sorti del Talent sono passate nelle mani dei giudici popolari, i telespettatori, che in diretta, nelle sessioni di voto dedicate, valuteranno le esibizioni di ballo e di canto e decreteranno il vincitore finale di Amici 2024.

Amici 2024, cosa è accaduto in semifinale: sfida a sei per la vittoria

Nella puntata di Amici 2024 andata in onda la scorsa domenica, Maria De Filippi non ha sancito alcuna eliminazione dal talent. I sei concorrenti che hanno preso parte al penultimo atto del talent, dunque, si ritroveranno anche in finale e se la vedranno come da tradizione in una serie di manches.

Alla fine di ogni duello che vedremo nella finale di Amici 2024 ci sarà un eliminato definitivo. Il vincitore della sfida invece proseguirà il cammino, sfidando poi un altro concorrente. Così fino ad arrivare agli ultimi due finalisti e, dunque, alla proclamazione del vincitore di Amici 2024. Ricordiamo che la finale va in onda questa sera sabato 18 maggio su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa.

Amici 2024, chi sarà il vincitore nel ballo? L’ultimo è stato Mattia Zenzola

Come ben ricorderanno i fan di Amici, lo scorso anno a sollevare la coppa è stato il ballerino Mattia Zenzola. Chi sarà l’erede del trionfatore della passata edizione?

Tutti gli indizi, come abbiamo già detto, sembrano portare a Marisol come vincitrice del ballo ad Amici 23: la Castellanos partirà nettamente favorita nella sfida con Dustin, ma ovviamente tutto può ancora accadere, perché sarà il pubblico a decidere in diretta. Non ci resta che attendere l’inizio della sfida, che il ballo abbia inizio!

