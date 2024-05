Regolamento finale Amici 2024/ Svolgimento, sfide e televoto per il vincitore

Amici 2024, svelato il regolamento della finale

Proviamo a ingannare il tempo che manca da qui alla finale di Amici 2024, andando a vedere cosa dice il regolamento ufficiale sull’ultima puntata che è stato da poco reso noto. Lo so, è un discorso noioso, per “tecnici”, ma chi da anni segue il talent di Maria de Filippi sa bene che spesso, nelle pieghe del regolamento, si decide il vincitore di Amici 2024.

In realtà, se poi ci mettiamo a leggerlo bene, scopriremo, con un pò di delusione, che è molto banale e che ci ricorda tutte cose che già sappiamo, è una sorta di promemoria: ci informa che l’ultima puntata prevede lo scontro tra 6 concorrenti finalisti e che si esibiranno in manches. La cosa importante e non scontata, che ribadisce il regolamento della finale è che sarà il pubblico, sarete voi, gli unici giudici a valutare tutte le sfide col telefoto da casa e a decidere quali saranno le migliori esibizioni e a decretare il vincitore di Amici 2024. Una responsabilità importante, che dopo questo lungo percorso mette in prima fila i telespettatori: non ci saranno magheggi, sotterfugi, o “ politiche” del programma a condizionare l’esito finale, ma questa serata i finalisti se la vedranno solo con voi, che li seguirete da casa.

Il televoto non è un mistero e non presenterà alcuna difficoltà neppure stasera visto che seguirà le modalità standard valide per tutti i programmi tv e i talent: potrete infatti esprimere la vostra preferenza tramite Sms, dal sito di Amici e con l’app di Mediaset Infinity. Ormai la scelta che il pubblico potrà fare per decidere il vincitore di amici 2024 si è ristretto a una rosa ridotta di 6 nomi, i quattro cantanti Holden, Mida, Sarah e Petit e i due ballerini Dustin e Marisol. Se vogliamo capire come potrebbe orientarsi il televoto di stasera basta collegarsi coi social: noi lo abbiamo fatto e abbiamo visto che il popolo del web ha già incoronato come vincitrice di Amici 2024 Sarah Toscano, mentre i bookmakers pare che abbiano votato per il giovanissimo Petit. Chi avrà ragione stavolta, gli scommettitori o i social? Tra poche ore lo scopriremo…











