Brad Pitt e Jennifer Aniston tornano insieme? / "Si sono riavvicinati e progettano di avere un figlio"

Brad Pitt e Jennifer Aniston sono pronti a tornare ad essere una coppia? "In touch" svela: "Si sono riavvicinati e ora progettano di avere un bambino"

12 maggio 2018 Anna Montesano

Brad Pitt e Jennifer Aniston tornano insieme?

Indiscrezioni che lasciano senza parole quelle che arrivano su Jennifer Aniston e Brad Pitt. I due storici ex, che escono da due storie d'amore molto importanti, si sarebbero riavvicinati e non poco. A riportare la notizia «In Touch», secondo cui i due, dopo la lunga crisi, sarebbero nuovamente una coppia. A quanto pare dopo la fine del matrimonio tra Brad Pitt e Angelina Jolie, e la fine di quello di Jennifer con Justin, i due ex avrebbero compreso di voler stare ancora insieme. È un’amica della nota attrice ad aver raccontato che il loro riavvicinamento è iniziato già qualche tempo fa, proprio in coincidenza con le rispettive crisi di coppia. La cosa sarebbe quindi andata avanti fino a che i due avrebbero pensato di "buttarsi" e di riprovarci.

"Brad e Jennifer pronti ad avere un bambino"

Ma non solo a stare insieme e tornare ad essere una coppia, bensì a fare un altro passo ancora più importante: avere un figlio. «Finalmente lei potrebbe realizzare il suo desiderio» ha raccontato l’amica della Aniston. C'è infatti da ricordare che, durante il loro matrimonio, durato cinque anni (dal 2000 al 2005), lei pare fosse rimasta incinta ma avesse successivamente perso il bambino. Brad si era innamorato di Angelina Jolie sul set di «Mr. & Mrs. Smith», da lì la crisi con la Aniston e la successiva rottura e fine del loro matrimonio. A distanza di molti anni, le cose sembrano essere cambiate e anche tanto. Brad e Jennifer, dopo un lungo giro, sarebbero tornati al punto di partenza: voler essere una coppia. Come proseguirà questa vicenda? Troverà conferma dai diretti interessati?

© Riproduzione Riservata.