AURORA RAMAZZOTTI/ “Mi sento onorata e fortunata": in prima serata con mamma Michelle (Vuoi scommettere?)

Aurora Ramazzotti affianca la madre Michelle Hunziker nella conduzione di 'Vuoi scommettere', in onda da questa sera su Canale 5. La richiesta speciale per i fan.

17 maggio 2018 Annalisa Dorigo

A soli 21 anni, Aurora Ramazzotti esordirà nella prima serata di Canale 5 alla conduzione del programma Vuoi scommettere?, in onda a partire da oggi 17 maggio. La figlia di Eros avrà al suo fianco mamma Michelle Hunziker, vera padrona di casa nella trasmessione remake di Scommettiamo che?, un tempo condotta da Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi. Se la conduttrice svizzera avrà il compito di guidare le scommesse in studio, tirando anche le somme dei giudizi degli ospiti famosi, il compito di Aurora sarà quello di inviata esterna, in occasione delle prove che avranno bisogno di spazi più ampi. La giovane Ramazzotti non è comunque alla sua prima esperienza televisiva, anche se per la prima volta sarà al timone di una trasmissione in prima serata. È stata lei, infatti, a condurre il daily di X Factor nelle ultime due edizioni del talent show di Sky Uno, raccontando il percorso quotidiano dei cantanti in vista del serale.

LA DISCUSSIONE SUI FIGLI D'ARTE

La scelta di affiancare Aurora Ramazzotti a mamma Michelle Hunziker alla conduzione di 'Vuoi scommettere' ha causato qualche critica nei social network, da parte di chi ritiene che i figli d'arte siano favoriti nel mondo dello spettacolo. Per chiarire come in realtà Aurora sia persona talentuosa nonostante la parentela illustre, la Hunziker ha precisato sulle pagine di Chi: "È la mia scommessa vinta in partenza e spero tanto di capovolgere i cliché sui figli d’arte, per i quali spesso è molto difficile dimostrare quello che valgono. Invece, l'arte, il più delle volte, loro ce l'hanno nel Dna è una questione genetica". La stessa Aurora ha cercato di placare questa discussione, affidando ad Instagram una richiesta ai suoi followers ovvero mettere da parte i pregiudizi e lasciar parlare solo le immagini: "Potrei scrivere un migliaio di cose, esporvi le mie emozioni e parlarvi di quanto mi senta onorata e fortunata ad essere dove sono ora. Fare discorsi sui “figli di” e dirvi che rispetto anche i pregiudizi e le critiche. Invece mi limito a dire che il 17 Maggio andrà in onda la prima puntata di Vuoi Scommettere, su Canale 5 in prima serata. Vi invito a guardarlo e lascerò che siano le immagini di una splendida avventura a parlare".

IL RAPPORTO CON IL PADRE EROS RAMAZZOTTI

Aurora Ramazzotti, alla sua prima esperienza in un programma in prima serata, può fare affidamento sulla madre Michelle Hunziker, convinta nelle sue capacità ed entusiasta di poterla avere al suo fianco. Non mancherà comunque anche il sostegno di papà Eros Ramazzotti, con il quale Aurora ha da sempre un ottimo rapporto. Ciò non significherà vederlo in televisione, poiché l'artista non è grande amante del piccolo schermo. Lo ha confessato la stessa Aurora in una recente intervista a Chi, nella quale ha precisato come il padre abbia un modo diverso di sostenerla: "So che lui non ama stare in televisione, ci va solo quando è strettamente necessario. Ma so anche che la guarda spesso e che è il mio fan numero uno e questa è la cosa che conta di più". Sul padre, la giovane conduttrice di Vuoi scommettere ? si è sempre espressa positivamente, ritenendolo una persona particolarmente comprensiva: "Discuto poco con mio padre, lui è una persona speciale e sensibile. L'unica volta che si è imposto è stato per una scelta professionale. Mi ero messa in testa che dovevo fare una certa esperienza e ha insistito perché rifiutassi. Aveva ragione: dopo è arrivato X Factor".

