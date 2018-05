Biondo, polemica auto-tune archiviata?/ Amici 2018, il ritorno di Meta riaccende la discussione?

Addio polemiche e chiusa la questione auto-tune, Biondo torna sul palco del serale di Amici 2018 per mettere a segno altri punti a suo favore? Rudy Zerbi lo vuole in finale

19 maggio 2018

Biondo, Amici 17

Biondo è sicuramente il personaggio di questo Amici 2018 ma Irama sicuramente gli sta con il fiato sul collo. I due sono compagni di squadra ma la tensione quando si esibiscono e si sfidano è tangibile, alla fine il rapper la spunterà sul bel cantante che ha rinunciato a tutto per rimettersi in gioco e ripartire? Il pubblico continua a votare i due con la stessa intensità e proprio questo serale potrebbe cambiare le carte in tavola per loro? Siamo sicuri che i due sono potenziali finalisti di questa edizione e non a casa sono loro che si sono sempre esibiti nella terza fase, riuscirà Biondo a spuntarla anche questa sera? Il rapper arriva da una settimana tranquilla. Le polemiche sulle sue stonature sembrano ormai un lontano ricordo e anche la questione auto-tune sembra chiusa. Un aiuto ed una spinta in avanti è arrivata dalla sorella Sara che proprio questa settimana è entrata in casetta per fargli visita. I ragazzi presto avranno modo di tornare alla realtà, come sarà tornare in famiglia da star e vedere le proprie vite rivoluzionate?

LE ASSEGNAZIONI DI BIONDO

Una nuova seconda fase attende Biondo che questa sera salirà sul palco di Amici 2018 per mettere insieme le sue esibizioni. Proprio in settimana, ha ricevuto le assegnazioni da parte della produzione e, in particolare, le prime tre riguardano Strip club, il suo inedito, Per un’ora d’amore di Subsonica e Ruggiero, e Salirò di Daniele Silvestri. A queste, proprio negli ultimi daytime della settimana, si è aggiunto anche un duetto di tutto rispetto. Questa volta non gli toccherà condividere il palco con la sua amata Emma Muscat, ma addirittura con Fedez che appare negli ospiti di questo serale insieme a J-Ax (che duetterà con i blu), Massimo Ranieri, Al Bano e Romina Power (? chiede il promo). Secondo quanto abbiamo visto in settimana sembra che Fedez e Biondo dovranno duettare sulle note di Cigno Nero, chi sarà la voce femminile che li accompagnerà? Al momento non è stato annunciato ancora nessuno, possibile che i due cantino da soli?

ADDIO POLEMICHE

Sembra proprio che la questione polemiche sia ormai chiusa. Biondo è approdato al serale lasciando alcuni giudici esterni interdetti per via della sua mancata intonazione e della sua scrittura, davvero intatile in alcuni passaggi. Ermal Meta ed Heather Parisi si sono schierati contro di lui spesso e volentieri fino alla questione auto-tune che Biondo ha chiesto di usare durante le esibizioni dei suoi inedti. Alla fine la commissione ha deciso di dargli questa occasione e lo stesso rapper che questa sera duetterà con lui, gli aveva dato il suo "ok". Negli ultimi giorni sembra proprio che la questione sia chiusa e mentre Heather Parisi si è trincerata nel silenzio più assoluto, Simona Ventura continua a tifare per Biondo al pari di Rudy Zerbi. Oggi, però, Ermal Meta tornerà al suo posto in commissione dopo l'assenza dovuta all'Eurovision Song Contest, le polemiche riprenderanno?

