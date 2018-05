Ambra Angiolini: maglione da 400 euro al concertone/ “L'Italia è allo sbando e ci preoccupiamo di questo?”

03 maggio 2018 Valentina Gambino

Incredibilmente il concerto del primo maggio a Roma, verrà ricordato per il maglione di Ambra Angiolini. L'attrice romana è stata accusata dal popolo del web d'indossare un golf di Alberta Ferretti del valore di 350 euro ed i social - come sempre - hanno voluto criticare questa scelta. Partendo dal presupposto che la Angiolini veste Ferretti da moltissimi anni (quindi ci potrebbe essere una comunissima scelta di carattere puramente affettivo che però, il popolo social, ghiotto di polemiche sterili preferisce ignorare), quello che occorre ricordare è ben altro e anche l'attrice ha voluto ribadire il suo punto di vista su Instagram, confrontandosi pacificamente con il resto degli internauti. "Il pressappochismo di quelli che pensano che vivere sia a scartamento ridotto. Ma non si può stare un po' meglio tutti? E pigliatevelo pure voi 'sto maglioncino a via Sannio così non rosicate più", si legge tra i commenti di un post che l'Angiolini ha pubblicato per ironizzare e mettere da parte una polemica sterile. “L'Italia è allo sbando e ci si preoccupa del tuo maglione? Non meritano nemmeno risposta… I social hanno dato parola anche a chi meritava il silenzio.... grande Ambra”, commenta un altro estimatore. La questione è da considerarsi chiusa? Si spera.

Le sterili accuse ad Ambra

L'accusa ad Ambra Angiolini poi, nasce da un punto preciso: "Hai il maglioncino di 400 euro? Non sei comunista!". Se ci pensate bene, non potrebbe esistere nulla di più superficiale che giudicare un essere umano dal suo abbigliamento. "Ambra che fa la morale con un maglione da 400€. Ma andatevene af...", scrive un utente su Twitter mostrando tutta la sua insofferenza. Se la Angiolini avesse indossato una maglia bianca apparentemente senza alcuna appartenenza con il mondo della moda, nessuno si sarebbe lamentato. Ma se quella stessa comunissima t-shirt avesse lasciato intravedere in qualche modo una etichetta di un brand, si sarebbe scatenata ugualmente una polemica sterile sulla base del nulla. Avreste fatto meglio a preoccuparvi di ciò che diceva l’attrice sul palcoscenico piuttosto che giudicarla per il suo abbigliamento casual. Il rispetto, la dignità e l’integrità morale dovrebbero interessarci così come l’inarrestabile senso del lavoro. Tutti valori (qualità e sentimenti) che l’Angiolini possedeva (e possiede anche lontana da quel palcoscenico) appieno.

