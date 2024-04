Ambra Angiolini, problemi di salute: l’annuncio choc: “Devo fermarmi”/ “Periodo strano per il mio corpo”

Ambra Angiolini ha dei problemi di salute? L’annuncio sui social

Ambra Angiolini spiazza tutti sui social con uno strano annuncio. La celebre attrice e showgirl è intervenuta in un video postato su Instagram, rivelando di aver accusato alcuni problemi di salute. Negli ultimi tempi il corpo di Ambra Angiolini si sarebbe comportato in modo strano, come spiegato dalla ex di Francesco Renga, che ha preoccupato i fan e annunciato che è stata costretta ad annullare le date della sua tournée: “È un periodo strano per la mia salute, non mi è mai successo in tanti anni di tournée, ma sto avendo un po’ di problemi che sto risolvendo”, ha confessato l’attrice, che in queste settimane sta portando a teatro Oliva Denaro, tratto dal romanzo di Viola Ardone.

Ambra Angiolini, attrice di 46 anni, ha poi assicurato ai fan che gli impegni presi saranno rispettati più avanti: “Tutte le date che ho dovuto annullare verranno recuperate al più presto. E per quei teatri che non ci hanno dato disponibilità quest’anno, recupererò sicuramente l’anno prossimo. Non è mia abitudine non recuperare quello che perdo”. Ambra Angiolini è però costretta a fermarsi per adesso: “A volte il corpo ti dice di rallentare e, in questo periodo, me lo sta dicendo tanto però Oliva Denaro non molla. Ci tengo tanto a questo monologo, davvero, con tutta me stessa. Cercherò di spiegare al mio corpo che questo non è il momento di fermarsi”.

Ambra Angiolini annuncia uno stop, la reazione della figlia

La notizia dello stop forzato di Ambra Angiolini ha ovviamente mandato in allarme non solo i fan, ma anche la famiglia dell’attrice. La reazione della figlia di Ambra Angiolini, Jolanda, è stata di sostegno e amore nei confronti della madre. In un commento sul post di sua madre, Jolanda ha postato un cuore rosso, manifestando così la sua vicinanza in questo momento così complesso per l’artista, reduce anche da una delusione amorosa.

Il gesto toccante testimonia il legame affettuoso tra mamma e figlia, e l’appoggio della famiglia di fronte alle sfide che Ambra si sta ritrovando ad affrontare. Per Ambra Angiolini arriva anche il sostegno da parte dei colleghi del mondo dello spettacolo.La solidarietà nei confronti di Ambra è stata espressa anche da Lorella Cuccarini, che è intervenuta su Instagram mandando un grido di speranza all’amica: “Forza Ambra! Un abbraccio forte”. Queste parole di incoraggiamento e sostegno da parte di un’altra figura dello spettacolo mostrano quanto sia grande l’abbraccio rivolto verso l’Angiolini in questo momento delicato della sua vita.

