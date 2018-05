Avengers: Infinity War / Video, I fratelli Russo e un clamoroso spoiler sul sequel dell'anno prossimo?

Avengers: Infinity War, i fratelli Russo alla regia hanno proposto un clamoroso spoiler del sequel che seguirà il film sui supereroi ora nelle sale e protagonista di un successo incredibile.

07 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Avengers: Infinity War

I fratelli Russo si godono il successo di Avengers: Infinity War ma sono già pronti a lanciare piccole informazioni per alimentare curiosità sul sequel che uscirà nelle sale l'anno prossimo. Hanno deciso di aprirsi al loro pubblico, andando ad enunciare alcune scelte etiche che non tutti si aspettavano. A Variety i due registi hanno sottolineato: "Quando abbiamo iniziato a lavorare con Marvel volevamo dare una svolta radicale rispetto al primo capitolo di Captain America. Abbiamo deetto che il personaggio. Siamo interessati molto a cambiare e superare i limiti, a spingere la storia più avanti possibile e in modo inaspettato per sorprendere il pubblico il più possibile". Si sono poi sbilanciati sul futuro del film: "C'è un reale impegno per la posta finale. Ci saranno sempre cose da dire film dopo film". Ora però bisognerà aspettare un lungo anno in cui potremo vedere e rivedere ancora Avengers: Infinity War.

UN SUCCESSO STRAORDINARIO

Avengers: Infinity War è uscito nelle sale cinematografiche il 25 aprile scorso e in poco più di dieci giorni ha raggiunto un successo davvero stratosferico. Con un cast incredibile la pellicola sui supereroi ha portato a delle risposte ben al di là delle comunque rosee aspettative dei produttori. Basti pensare che i dati che ci arrivano oggi parlano di un incasso globale che supera addirittura il miliardo di dollari. Superato il record stabilito precedentemente da Star Wars - Il risveglio della forza che ci aveva messo un giorno in più per raggiungere appunto il miliardo di incasso. Nella storia del cinema sono appena trentaquattro i film che hanno raggiunto questo risultato incredibile e addirittura sei sono dei Marvel Studios mentre diciassette della Walt Disney. Sicuramente è una grande soddisfazione, ma di certo Avengers: Infinity War non si vuole fermare qui.

