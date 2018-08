Rimini Rimini/ Su Rete 4 il film con Jerry Calà e Paolo Villaggio (oggi, 9 agosto 2018)

Rimini Rimini, Rete 4: in prima serata va in onda questo classico della commedia italiana prettamente dedicata all'estate. Nel cast Jerry Calà e Paolo Villaggio (oggi, 9 agosto 2018)

09 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Rimini Rimini, Rete 4

Nella prima serata televisiva di Rete 4 va in onda il film di genere commedia Rimini Rimini in questo giovedì 9 agosto 2018 a partire dalle ore 21:17. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 1987 dalla casa cinematografica Rete Italia in collaborazione con la Scena Film Production per una distribuzione gestita dalla casa Medusa Distribuzione. La regia è di Sergio Corbucci il quale ha collaborato anche per la stesura del soggetto e della sceneggiatura assieme a Mario Amendola, Bruno Corbucci, Massimo Franciosa, Maurizio Micheli, Marco Risi, Gianni Romoli e Bernardino Zapponi. Il montaggio è stato curato da Tatiana Casini Morigi, la scenografia porta la firma di Marco Dentici ed i costumi indossati dagli attori sul set sono stati disegnati da Nicoletta Ercole. Nel cast tanti attori italiani piuttosto famosi come Jerry Calà, Paolo Villaggio, Serena Grandi, Laura Antonelli, Andrea Roncato, Eleonora Brigliadori, Maurizio Micheli e tantissimi altri ancora.

RIMINI RIMINI, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nella città Romagnola di Rimini che durante il periodo estivo viene completamente presa d'assalto dai turisti che arrivano praticamente da ogni parte di Italia e del mondo. Qui si intrecciano le vicende e le storie dei vari protagonisti a partire dalle integerrimo giudice Morelli il quale si trova costretto a fare i conti con una avvenente donna di nome Lola che gli fa perdere completamente la testa portandolo a fare cose che non avrebbe mai pensato prima. In realtà la donna ha deciso di vendicarsi nei confronti del giudice in ragione del fatto che quest'ultimo in passato gli aveva fatto chiudere un locale per presunta pornografia. Alla fine però per Lola ci sarà da fare i conti con un qualcosa che non aveva messo in conto. Tre fratelli titolari di una ampia catena di macellerie e supermercati sparsi praticamente per tutta la penisola italica decidono di portare in vacanza la loro amata sorella che non riesce a superare il dramma di aver perso per sempre il proprio amato compagno ormai dato per morto dopo un naufragio della sua banca. Per cercare di tirar su il morale della donna i tre fratelli ingaggeranno un cabarettista e cantante pugliese che sembra essere riuscito a far ritornare il sorriso sulla donna. Ta i due sembra nascere una storia d'amore che però viene bruscamente interrotta dal ritorno del compagno di lei erroneamente ritenuto morto. Inoltre c'è una bellissima donna di nome Liliana che è costantemente alla ricerca della propria anima gemella. La donna si trova in vacanza a Rimini assieme ad una propria amica con il figlio di quest'ultima e seguendo i consigli della stessa amica puntualmente sbaglierà. Sempre a Rimini i si svolgono le vicende di un prete costretto a fare i conti con una avvenente monaca e di un ingegnere milanese che per strappare un grande contratto con una importante azienda italiana ingaggia una prostituta facendola passare per prova moglie allo scopo di offrirla al titolare della stessa azienda.

© Riproduzione Riservata.