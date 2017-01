TERREMOTO OGGI / Ultime scosse: Campobasso 2.8M, sciame sismico a Vinchiaturo (dati INGV in diretta, 11 gennaio 2017, ore 1:25)

TERREMOTO OGGI IN MOLISE, SCOSSE DI 2.8M, 2.2M, 2.1M IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO A VINCHIATURO (DATI INGV IN TEMPO REALE, 11 GENNAIO 2017) - Uno sciame sismico nella notte ha colpito la provincia di Campobasso in Molise tra le ore 22.27 e le 23.06 di ieri sera. Le scosse di terremoto sono state rispettivamente da 2.8 Magnitudo, 2.2 M e 2.1 M. Tutte sono state localizzate dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia alle seguenti coordinate: 41.51 latitudine e 14.60 longitudine. L'ipocentro invece è stato localizzato tra i ventiquattro e i diciotto chilometri di profondità dalla superficie terrestre. Ecco i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro della scossa: Vinchiaturo (CB); Baranello (CB); Busso (CB); Mirabello Sannitico (CB); Ferrazzano (CB); Colle d'Anchise (CB); San Giuliano del Sannio (CB); Campobasso (CB); Cercepiccola (CB); Oratino (CB); Guardiaregia (CB); Casalciprano (CB); Spinete (CB); Campochiaro (CB); San Polo Matese (CB); Bojano (CB); Cercemaggiore (CB); Sepino (CB); Gildone (CB); Ripalimosani (CB); Castropignano (CB); Sant'Elena Sannita (IS); Campodipietra (CB); Matrice (CB); San Giovanni in Galdo (CB); Toro (CB); Torella del Sannio (CB); Molise (CB); San Massimo (CB); Frosolone (IS); Sassinoro (BN); Montagano (CB); Jelsi (CB); Macchiagodena (IS); Cantalupo nel Sannio (IS); Santa Croce del Sannio (BN); Limosano (CB); Fossalto (CB); Pietraroja (BN); Santa Maria del Molise (IS); Campolieto (CB) e Morcone (BN).

TERREMOTO OGGI NELLE FILIPPINE, SCOSSA DI 7.3 M A MALUSO (DATI INGV IN TEMPO REALE, 11 GENNAIO 2017) - Nella giornata di ieri si è verificata una terribile scossa di terremoto a Maluso nelle Filippine di Magnitudo addirittura 7.3. Questa è stata localizzata alle seguenti coordinate: 4.4 latitudine, 122.57 longitudine. L'ipocentro della scossa è stato invece localizzato a 612 chilometri di profondità dalla superficie terrestre. La vicinanza alla costa crea dei rischi molto alti anche in merito alla possibilità degli tsunami. La città è una municipalità di quarta classe delle Filippine e si trova nella regione autonoma del Mindanao musulmano nella provincia di Basilan. Maluso si estende per circa 168 chilometri quadrati e conta su quasi cinquantamila abitanti. La città è formata da ben venti baranggay. Sicuramente la scossa ha creato dei problemi difficili da controllare e che porteranno delle conseguenze. Si spera solo che non ci siano altre scosse oggi.

