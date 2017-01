Terremoto oggi a Roma/ Ultime scosse: sciame sismico, M 4.3 ad Amatrice. Rieti e L’Aquila: sisma da M 5.3, 5.4 e 5.3 (dati INGV in diretta)

TERREMOTO OGGI A ROMA, RIETI E L’AQUILA: SCOSSA M 4.3 ALLE ORE 12.07 AD AMATRICE (DATI INGV IN TEMPO REALE, 18 GENNAIO 2017) - Il triplice terremoto in centro Italia tra Rieti e L’Aquila sta generando uno sciame sismico di livelli altissimi, una sorta di intensa e continua situazione ormai da 5 mesi, senza sosta sulle aree del cratere sismico in centro Italia, in più peggiorato dalla situazione del meteo con neve e ghiaccio che non aiutano di certo la popolazione. Sciame sismico intensissimo che i dati del centro nazionale iNGV stanno monitorando: l’ultima replica forte arriva dalla provincia di Rieti, con il terremoto di grado M 4.3 Richter che ha evidenziato il movimento del terreno a 10 km sotto il livello del terreno come ipocentro. L’epicentro del sisma ha toccato i seguenti comuni: Amatrice, Cittareale, Accumoli, Montereale, Capitignano; Campotosto, Borbona, Posta, Arquata del Tronto, Cagnano Amiterno, Barete. Al momento non sembrano intercorsi nuovi danni a palazzi, strade o persone, mentre gli unici crolli si segnalano all’interno della zona rossa di Amatrice e Cittareale, dove già la gente comunque non era presente da mesi.

TERREMOTO OGGI A ROMA, RIETI E L’AQUILA: SCOSSA M 4.7 ALLE ORE 11.15 A MONTEREALE (DATI INGV IN TEMPO REALE, 18 GENNAIO 2017) - Nel mezzo delle fortissime scosse di terremoto di grado M 5.3, 5.4 e ancora M 5.3, sono numerosissime le scosse di assestamento e le repliche del sisma nella zona tra L’Aquila e Rieti: tra le ore 11.15 e le 11.24 sono intervenute scosse di magnitudo M 4.7 e 4.6 e 4.0 sulla scala Richter. La più imponente, a pochi gradi dalle tre maxi scosse avvenute tra Abruzzo e Lazio è stato segnalato dal centro INGV a circa 10 km di profondità sotto il livello del terreno, e ha avuto un grado di magnitudo M 4.7 Richter. Epicentro del sisma e di tutti quelli avvenuti nel giro delle ultime due ore - circa 47 segnalano dal centro di comando della Protezione Civilve - riguardano i comuni tra Rieti e L’Aquila, ovvero Capitignano, Montereale, Campotosto, Barete, Cagnano Amiterno, Pizzoli, Amatrice, Borbona, Cittareale, Posta, Crognaleto, Scoppito, Accumoli. Al momento non ci sono segnalazioni di danni particolari, se non all’interno delle zone rosse, mentre il panico è scattato nel giro di pochi minuti con l’allerta neve parallela che sta riportando difficoltà numerose in spostamenti e viabilità.

TERREMOTO OGGI A ROMA, RIETI E L’AQUILA: SCOSSA M 5.3 ALLE ORE 11.26 (DATI INGV IN TEMPO REALE, 18 GENNAIO 2017) - Tre scosse di terremoto in centro Italia questa matitna hanno sconvolto l'area tra Rieti e L'Aquila con le scosse avvertite anche a Roma e in tutta la provincia: magnitudo 5.3, 5.4 e 5.3. Terza scossa di terremoto oggi nel giro di un'ora in centro Italia. Il sisma è avvenuto alle ore 11.26 con una magnitudo di 5.3 sulla scala Richter secondo i dati dell'Ingv in provincia de L'Aquila. Anche questo sisma ha scatenato paura tra la popolazione. L'ultima forte scossa di terremoto è avvenuta dopo la prima che è stata registrata dalla sala sismica di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 10.25 con magnitudo 5.3 sulla scala Richter e la seconda avvenuta alle ore 11.15 con una magnitudo 5.4. Al momento, dopo queste tre scosse di terremoto, non ci sono notizie di vittime. L'epicentro dell'ultima scossa di terremoto, secondo il report dell'Ingv, è stato localizzato a Montereale, in provincia de L'Aquila. Sono in corso verifiche per stabilire se queste tre scosse di terremoto oggi abbiano causato ulteriori danni agli edifici dei comuni del centro Italia già colpiti dal sisma lo scorso 24 agosto. I cittadini sono stati presi dal panico visto che lo scorso 24 agosto il sisma ha provocato non solo distruzioni ma anche molte vittime.

TERREMOTO OGGI A ROMA, RIETI E L’AQUILA: SCOSSA M 5.4 ALLE ORE 11.15 (DATI INGV IN TEMPO REALE, 18 GENNAIO 2017) - Alle ore 11.15 avvertita una seconda scossa di terremoto in centro Italia, sempre nelle medesime aree della prima avvenuta alle 10.25 di questa mattina, con grado M 5.3 sulla scala Richter nell’area tra Abruzzo e Lazio. Le province coinvolte sono ancora una volta Rieti e L’Aquila, con il centro europeo EMSC che parla di sisma M 5.7 sulla scala Richter: la seconda scossa di terremoto pare essere stata avvertita molto già forte della prima, che già aveva fatto scattare tutte le operazioni di emergenza come evacuazione di scuole e uffici pubblici. I dati INGV appena giunti parlano di M 5.4 Richter, dunque più forte come si può notare della prima che già aveva spaventato la popolazione del centro Italia. Terremoto avvertito anche in questa seconda tornata nella capitale Roma, mentre le provincie di L’Aquila e Rieti sono quelle maggiormente interessate dall’epicentro del sisma che con lo sciame tuttora in corso evidentemente non si può prevedere quando e come si attenueranno i movimenti della faglia responsabile del primo grave terremoto del 24 agosto scorso. I comuni coinvolti sono principalmente Montereale, Capitignano, Amatrice, Cagnano Amiterno, Borbona, Barete, Cittareale, Pizzoli, Posta, Accumuli, Crognaleto e Scoppito.

TERREMOTO OGGI A ROMA, RIETI E L’AQUILA: SCOSSA M 5.3 ALLE ORE 10.25 (DATI INGV IN TEMPO REALE, 18 GENNAIO 2017) - Paura stamattina per una scossa di terremoto di magnitudo 5,3 sulla scala Richter. La sala sismica di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato il terremoto in provincia de l'Aquila alle ore 10:25:40 con queste coordinate geografiche: latitudine 42.55, longitudine 13.26 e ipocentro a una profondità di 9 km. La scossa di terremoto è stata però avvertita non solo in Abruzzo ma anche nel Lazio e nelle Marche. In seguito alla prima forte scossa L'Ingv ne ha registrate anche altre successive, due delle quali con magnitudo 3,2 sulla scala Richter: l'ultima è stata rilevata in provincia di Rieti alle ore 10:30:20 mentre in precedenza ne era stata registrata un'altra in provincia di Macerata alle ore 09:52:11. Tra la popolazione c'è stata tanta paura per questa nuova scossa di terremoto che ha colpito le stesse zone già devastate dal sisma che ha provocato distruzioni e morti lo scorso 24 agosto. A Rieti, come riferisce La Repubblica, alcune scuole sono state evacuate: gli studenti sono stati fatti uscire in via precauzionale. A Roma, gli studenti in alcune scuole sono scesi in cortile in seguito alla scossa di terremoto. Secondo quanto riferito dal capo della Protezione civile Fabrizio Curcio a Rainews24 sono in corso verifiche nelle zone colpite da questa nuova scossa di terremoto.

TERREMOTO OGGI A ROMA, RIETI E L’AQUILA: I PRIMI DANNI NELLE ZONE ROSSE (DATI INGV IN TEMPO REALE, 18 GENNAIO 2017) - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 ha colpito questa mattina il Centro Italia. L’epicentro è stato individuato tra L’Aquila e Rieti, a una profondità di 10 km. Il sisma è stato avvertito, oltre che a Roma, persino sulla riviera romagnola a Rimini. Secondo quanto riporta Sky Tg24, nella zona rossa di Amatrice ci sono stati nuovi crolli degli edifici già danneggiati dalle scosse dello scorso anno. L’Ansa parla in particolare del crollo del cornicione della scuola alberghiera di Amatrice e riferisce di nuovi danni registrati ad Accumoli, altra località già pesantemente provata dal terremoto del 2016. Anche Guido Castelli, Sindaco di Ascoli Piceno, in collegamento con l’emittente all news di Sky, ha parlato di crolli a strutture già danneggiate nei dintorni del capoluogo marchigiano, facilitati anche dalla neve che ne ha appesantito le coperture e i tetti. La situazione meteo particolare non favorisce in ogni caso la raccolta di informazioni sui danni che la scossa di oggi può aver arrecato nelle località che si trovano in zone montuose. Secondo quanto riporta il sito di Repubblica, la società Strada dei Parchi, che gestisce l’autostrada A-24 che collega Roma, L’Aquila e Teramo, ha deciso di chiudere tutti i caselli di accesso in modo che si possano compiere delle verifiche su eventuali danni all’infrastruttura, alla quale non mancano viadotti.

TERREMOTO OGGI A ROMA, RIETI E L’AQUILA: DATI INGV DELLA PRIMA SCOSSA (IN TEMPO REALE, 18 GENNAIO 2017) - Sono giunti in questo momento i dati INGV del terremoto in centro Italia delle 10.20: la scossa viene rivista in ribasso di un punto sulla Scala Richter e si tratta di una magnitudo M 5.3 con ipocentro 9 km di profondità sotto il livello del terreno. La conferma arriva anche dal capo della protezione civile Fabrizio Curcio, in diretta su Rai News24, con le strutture che sono state attivate immediatamente “ma eravamo già operativi per le condizioni meteo della neve nelle aree del centro Italia”. Il sito e centro nazionale INGV conferma che il terremoto di grado M 5.3 in centro Italia ha avuto come epicentro l’area tra L’Aquila e Rieti, esattamente quella protagonista della tragedia dello scorso 24 agosto 2016. Ipocentro a 9 km sotto il livello del terreno, epicentro vicino ai comuni coinvolti che riguarda Montereale, Capitignano, Amatrice, Cagnano Amiterno, Borbona, Barete, Cittareale, Pizzoli, Posta, Accumuli, Crognaleto e Scoppito. Sisma avvertito anche a Roma, Perugia e Ascoli Piceno, le aree del cratere sismico che purtroppo anche oggi 18 gennaio 2017 tornano tristemente protagonisti nella grave emergenza sismica del centro Italia. Non si hanno al momento notizie di danni particolari, ma la Protezione Civile è al lavoro per nel minor temp possibile fare tutte le verifiche di agilità.

