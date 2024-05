Numeri vincenti Million Day/ Le cinquine nel doppio appuntamento dell’estrazione di oggi 17 maggio 2024

Tra i giochi Sisal ai quali poter partecipare per poter sperare di portare a casa qualche premio interessante troviamo il Million Day, che ci offre una doppia possibilità quotidiana di vincere, avendo due estrazioni, una alle 13 e una alle 20.30. Si tratta di un gioco che mette a disposizione dei vincitori dei premi importanti che possono arrivare a un milione di euro. Questa sarà la somma che spetterà al fortunato giocatore che sarà in grado di indovinare tutti i cinque numeri giocati, che saranno inoltrati in una schedina che vedrà proprio scritta la combinazione tra 1 e 55. I premi, però, sono vari e ovviamente vanno a salire: quanti più numeri vengono centrati, più sale il riconoscimento economico che viene corrisposto.

Numeri vincenti Million Day/ Scopri le cinquine dell'estrazione di oggi 16 maggio 2024

Nel dettaglio, quando si vince al Million Day con i vari numeri indovinati? Se si indovinano cinque numeri il premio è, come abbiamo già detto, da 1.000.000. Se invece i numeri indovinati sono 4 si portano a casa 1.000€: c’è dunque una bella differenza tra i due premi. Sono 50 gli euro che si ottengono con tre numeri indovinati mentre due quelli per due numeri centrati. Per quanto riguarda invece il concorso dell’Extra Million Day, per il quale vanno giocati altri cinque numeri che saranno diversi dal Million, il premio massimo in palio è da 100.000€. Più alti, invece, i premi per le altre categoria. Si portano a casa 1.000€ con 4 numeri, 100€ con 3 e 4€ con due. Questo concorso ha il costo di un euro, che andrà ad aggiungersi a quello principale.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione delle cinquine di oggi 15 maggio 2024

MILLION DAY DI OGGI, LE COMBINAZIONI VINCENTI

ORE 13.00

MILLION DAY: 14 – 24 – 29 – 31 – 33

EXTRA MILLION DAY: 5 – 47 – 50 – 51 – 50

ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA