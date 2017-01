ELICOTTERO 118 CADUTO/ Ultime notizie oggi: all'Aquila altra tragedia, Hotel Rigopiano sale a 16 il bilancio delle vittime (ultim’ora 25 gennaio 2017)

ELICOTTERO DEL 118 CADUTO, ALTRO DRAMMA IN ABRUZZO - Un elicottero del 118 è caduto quest’oggi sulle montagne dell’Aquila, e più precisamente nella zona montuosa attorno alla località di Campo Felice. L’impatto che è avvenuto per cause ancora da accertare, ha portato alla morte dei 5 componenti dell’equipaggio, unitamente al ferito che l’eliambulanza stava trasportando. L’elicottero si era alzato nonostante le pessime condizioni meteo, per effettuare il trasporto di Ettore Palanca, maître dell’hotel Cavaliere Hilton infortunatosi durante una discesa con gli sci. Le condizioni del ferito, che aveva riportato la frattura di tibia e perone, consigliavano infatti il ricovero in ospedale. Il mezzo pilotato da un pilota molto esperto, potrebbe aver urtato un cavo dell’alta tensione mentre stava cercando di riprendere quota, oppure essere stato interessato da un guasto meccanico. I soccorsi abbastanza difficili sono stati alquanto tempestivi, allertati da un istruttore di fondo i primi militari della GDF sono giunti in meno di 2 ore, trovandosi però dinanzi agli occhi solamente morte e distruzione.

HOTEL RIGOPIANO, SALE A SEDICI IL BILANCIO DELLE VITTIME - Ormai sembra che dalle macerie dell’hotel di Rigopiano emergano solamente cadaveri. Altri 6 sono stati recuperati dai VdF in queste ultime 24 ore, si tratta di 3 uomini e 3 donne, i cui corpi sono stati trasportati all’ospedale di Pescara per il riconoscimento. I soccorritori però non si danno per vinta, e spronati dal fatto che ieri hanno ritrovato 3 cuccioli ancora in vita, continuano a scavare. A tal proposito il comando generale dei vigili, respinge tutte le accuse relativamente alla mancanza di personale sul sito, l'alto comando fa sapere infatti che tra le macerie stanno lavorando ben 165 vigili, un numero "adeguato per l’emergenza", la nota sottolinea altresì come un numero maggiore non farebbe altro che rendere più difficili le operazioni di soccorso, stante anche la "ristrettezza del luogo in cui si sta operando".



GRILLO, LINEA DURA SULLE INTERVISTE - Porterà altre infinite polemiche l’intervento di Grillo, che in un post sul blog del suo movimento di fatto "stoppa" le interviste dei parlamentari. Grillo ricorda che nessuna dichiarazione può essere rilasciata dai "portavoci", senza che questa sia stata "preventivamente concordata con i responsabili della comunicazione", e facendolo sottolinea che la linea di condotta è delineata dagli iscritti e non dai singoli parlamentari, con quest’ultimi che devono pedissequamente uniformarsi ad essa. Come se non bastasse l’ex comico minaccia sanzioni a chi non si allineerà al "modus operandi" indicato, altrimenti non…si faranno sconti a nessuno. Immediata la protesta della base, che vede nell’ennesima uscita del guru a cinque stelle, le prime prove di una "strisciante censura".

BREXIT, CI VUOLE IL VOTO DEL PARLAMENTO - Brutto stop al processo che dovrebbe portare l’Inghilterra fuori di confini europei, quello ricevuto quest’oggi dal governo May. La Corte Suprema Britannica ha infatti respinto il ricorso intentato dall’esecutivo, e di fatto ha reso esecutiva la sentenza di un giudice ordinario che imponeva ai parlamentari di sua Maestà, di votare relativamente al referendum che ha sancito l’uscita dell’Inghilterra dai 28. Di fatto la sentenza prevede che il governo non può far scattare l’articolo 50 senza l’autorizzazione dei parlamentari, autorizzazione che potrebbe rendere molto più lungo e complicato, l’ottenimento dell’indipendenza dall’unione. - Brutto stop al processo che dovrebbe portare l’Inghilterra fuori di confini europei, quello ricevuto quest’oggi dal governo May. La Corte Suprema Britannica ha infatti respinto il ricorso intentato dall’esecutivo, e di fatto ha reso esecutiva la sentenza di un giudice ordinario che imponeva ai parlamentari di sua Maestà, di votare relativamente al referendum che ha sancito l’uscita dell’Inghilterra dai 28. Di fatto la sentenza prevede che il governo non può far scattare l’articolo 50 senza l’autorizzazione dei parlamentari, autorizzazione che potrebbe rendere molto più lungo e complicato, l’ottenimento dell’indipendenza dall’unione.

- Porterà altre infinite polemiche l’intervento di Grillo, che in un post sul blog del suo movimento di fatto "stoppa" le interviste dei parlamentari. Grillo ricorda che nessuna dichiarazione può essere rilasciata dai "portavoci", senza che questa sia stata "preventivamente concordata con i responsabili della comunicazione", e facendolo sottolinea che la linea di condotta è delineata dagli iscritti e non dai singoli parlamentari, con quest’ultimi che devono pedissequamente uniformarsi ad essa. Come se non bastasse l’ex comico minaccia sanzioni a chi non si allineerà al "modus operandi" indicato, altrimenti non…si faranno sconti a nessuno. Immediata la protesta della base, che vede nell’ennesima uscita del guru a cinque stelle, le prime prove di una "strisciante censura".

SCI, UN GIGANTE TUTTO AZZURRO - Trionfo azzurro nel gigante corso quest’oggi a Plan de Corones, dove due delle prime tre caselle del podio sono state ricoperte da due nostre atlete. Prima meritatamente, l’altoatesina Federica Brignone che partita benissimo nella prima manche, ha mantenuto la concentrazione nella seconda frazione, disegnando linee perfette e non perdendo mai velocità. La Brignone rifila più di mezzo secondo alla francese Tessa Worley, tempo guadagnato sull’ultimo "muro" affrontato dalla nostra atleta a tutta velocità. A rendere ancora più bella la giornata ci ha pensato poi la giovanissima Marta Bassino, che anch’essa con una seconda manche tutta all’attacco chiude terza a soli due centesimi di secondo dall’argento. Per la Brignano è il terzo successo in coppa del mondo, bissa invece il bronzo ottenuto all’inizio della stagione la Bassino.

AUSTRALIAN OPEN, DEFINITA LA PRIMA SEMIFINALE - Si avvia alla conclusione il primo grande slam della stagione tennistica, e in tale contesto oggi si sono conosciuti i semifinalisti della "parte alta" del cartellone. A contendersi l’ambita finale saranno infatti due svizzeri, da una parte quel Federer capace di vincere agevolmente sul giustiziere di Murray, il tedesco Zverev, e dall’altra Wawrinka che ha faticato molto di più a liberarsi del francese Tsonga. Soddisfazione è stata espressa da Federer per il suo ritorno in un tennis di altissimo livello, dopo l’infortunio che gli aveva fatto saltare la rassegna olimpica. Wawrinka nel dopo gara è apparso sicuramente più scontento, il tennista svizzero ha dovuto faticare parecchio contro il suo avversario, e nonostante abbia vinto per 3 a 0, ha dovuto "lasciare" a Tsonga ben 13 giochi.

INFORTUNIO LEMINA, BRUTTO STOP PER IL CENTROCAMPISTA DELLA JUVENTUS - Potrebbe profilarsi un lunghissimo stop per Mario Lemina, che non solo nel prossimo futuro dovrà smaltire l’eliminazione del suo Gabon dall’importante rassegna calcistica africana, ma dovrà curarsi per un infortunio, che dai primi esami sembra anche abbastanza grave. Al giovane e forte centrocampista dei campioni d’Italia, è stato infatti diagnosticato una lombalgia definita "importante", ma non è il mal di schiena a preoccupare, quanto il riscontro strumentale di edema osseo, evidenziato. Il giocatore già rientrato in Italia, sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni, per il momento i sanitari consigliano riposo assoluto, con Allegri che prendendo per buone le risultanze mediche non lo convoca per il quarto di finale di coppa Italia. - Potrebbe profilarsi un lunghissimo stop per Mario Lemina, che non solo nel prossimo futuro dovrà smaltire l’eliminazione del suo Gabon dall’importante rassegna calcistica africana, ma dovrà curarsi per un infortunio, che dai primi esami sembra anche abbastanza grave. Al giovane e forte centrocampista dei campioni d’Italia, è stato infatti diagnosticato una lombalgia definita "importante", ma non è il mal di schiena a preoccupare, quanto il riscontro strumentale di edema osseo, evidenziato. Il giocatore già rientrato in Italia, sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni, per il momento i sanitari consigliano riposo assoluto, con Allegri che prendendo per buone le risultanze mediche non lo convoca per il quarto di finale di coppa Italia.

DYBALA, L'ARGENTINO FUORI DAL CAMPO - Paulo Dybala è un giocatore talentuosissimo all’interno del rettangolo verde, ma è anche un bravissimo ragazzo fuori dal campo. Di oggi l’ennesima buona azione dell’asso argentino, che saputo della fede calcistica di due dei ragazzi estratti vivi dall’albergo di Rigopiano, non ha fatto altro che …chiamarli al telefono. La chiamata che ha ricevuto il beneplacito dei psicologhi che curano i due bambini, è stata effettuata in videochiamata, tramite un famoso servizio di messaggeria, in essa Paulo oltre che rincuorare i due piccoli superstiti, ha voluto invitare personalmente i bambini ad assistere ad una partita della sua Juventus, nonché promettere l’invio di una maglia autografata. - Si avvia alla conclusione il primo grande slam della stagione tennistica, e in tale contesto oggi si sono conosciuti i semifinalisti della "parte alta" del cartellone. A contendersi l’ambita finale saranno infatti due svizzeri, da una parte quel Federer capace di vincere agevolmente sul giustiziere di Murray, il tedesco Zverev, e dall’altra Wawrinka che ha faticato molto di più a liberarsi del francese Tsonga. Soddisfazione è stata espressa da Federer per il suo ritorno in un tennis di altissimo livello, dopo l’infortunio che gli aveva fatto saltare la rassegna olimpica. Wawrinka nel dopo gara è apparso sicuramente più scontento, il tennista svizzero ha dovuto faticare parecchio contro il suo avversario, e nonostante abbia vinto per 3 a 0, ha dovuto "lasciare" a Tsonga ben 13 giochi. - Trionfo azzurro nel gigante corso quest’oggi a Plan de Corones, dove due delle prime tre caselle del podio sono state ricoperte da due nostre atlete. Prima meritatamente, l’altoatesina Federica Brignone che partita benissimo nella prima manche, ha mantenuto la concentrazione nella seconda frazione, disegnando linee perfette e non perdendo mai velocità. La Brignone rifila più di mezzo secondo alla francese Tessa Worley, tempo guadagnato sull’ultimo "muro" affrontato dalla nostra atleta a tutta velocità. A rendere ancora più bella la giornata ci ha pensato poi la giovanissima Marta Bassino, che anch’essa con una seconda manche tutta all’attacco chiude terza a soli due centesimi di secondo dall’argento. Per la Brignano è il terzo successo in coppa del mondo, bissa invece il bronzo ottenuto all’inizio della stagione la Bassino.

© Riproduzione Riservata.