INCIDENTE STRADALE / News, Umbria: chiusa statale per un tir fuori strada. Morta una donna a Salerno dopo tamponamento (oggi, 3 gennaio 2017)

INCIDENTE STRADALE NEWS, SALERNO: MORTA UNA DONNA DOPO TAMPONAMENTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 3 GENAIO 2017) - Un incidente stradale gravissime ha colpito in prima mattinata una povera donna di 70 anni che viaggiava col marito anch’egli 70enne in provincia di Salerno, precisamente a Sant’Egidio del Monte Albino: attorno alle 6 di questa mattina, riporta il sito di Salerno Today, i due coniugi hanno incrociato e tamponato un autocarro, ma è stata la carambola successiva favorita dal terreno scivoloso a creare la tragedia. Nell’impatto, l’auto è finita contro un muro di cemento armato, causando sul colpo la morte della donna e le gravi condizioni del marito. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore, i Carabinieri e due ambulanze del 118, ma purtroppo non sono serviti a salvare la vita alla donna: traffico nel paese bloccato fino alla rimozione dei due veicoli dalla strada. L’ennesima morte sulle strade ha causato già in questi primi giorni del 2017 molti, troppi, episodi tragici spesso causato dalle condizioni del terreno molto scivoloso da ghiaccio e in alcuni punti anche neve.

INCIDENTE STRADALE NEWS, UMBRIA: CHIUSA STATALE PER SCHIANTO DI UN TIR (ULTIME NOTIZIE OGGI, 3 GENAIO 2017) - Sempre per un incidente stradale, è stata chiusa questa mattina la statale 675 Umbro-Laziale, su decisione dell’Anas: un tir questa mattina infatti ha perso il controllo probabilmente a causa del maltempo e si è schiantato contro il new jersey, finendo fuori strada e rimanendo di traverso sula carreggiata. Disagi forti sul traffico in entrambe le direzioni sia all’interno del comune di Narni dove è avvenuto l’incidente, sia verso il fuori nella provincia di Terni. «Il traffico viene deviato in direzione Terni presso lo svincolo di Amelia, sito al km 21+000 del tracciato, e presso lo svincolo di Narni-Capitone al km 17,200 in direzione Roma», hanno riferito i tecnici dell'ente strade in azione. Tratto chiuso per permettere agli uomini di Anas, Polizia stradale e Carabinieri di sistemare il post incidente e consentire al più presto la riapertura. Il sito di Pescara Today avvisa che per fortuna non vengono segnalati feriti o vittime nello schianto, solo forte disagio per il traffico sulla statale Umbro-Laziale molto trafficata al mattino per la presenza di molti pendolari.

