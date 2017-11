TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Emilia, sisma M 3.3 a Parma (ore 14, 19 novembre 2017)

Terremoto oggi, ultime scosse INGV del 19 novembre 2017: dati, epicentro e ultime notizie. Emilia Romagna, scossa M 3.3 a Parma e provincia. Forte sisma M 6.4 in Nuova Caledonia

19 novembre 2017 Niccolò Magnani

Terremoto oggi (Pixabay)

È di pochi minuti fa (alle ore 13.10) l’intensa scossa di terremoto avvenuta in Emilia Romagna con epicentro in provincia di Parma: non sembrano esserci grandi conseguenze per il sisma che comunque è stato avvertito da alcuni cittadini delle zone appena presso l’epicentro di Varano de’ Melegari. Ripetiamo, di danni al momento non se ne segnalano, qualche paura e timore invece sì visto il grado di terremoto scatenato sulla scala Richter, ovvero M 3.3: per quanto riguarda l’ipocentro, i dati del centro nazionale INGV vedono una profondità di 4 km sotto il livello del terreno. Sul fronte epicentro invece, i comuni coinvolti vicino a Varano sono Fornovo di Taro, Terenzio, Solignano, Calestano, Pellegrino Parmense, Medesano, Sala Baganza, Varsi, Felino, Valmozzola, Berceto, Collecchio, Langhirano, Salsomaggiore Terme, Tizzano Val Parma. Zero danni ma molta paura per alcune vibrazioni avvertite in larga parte del Parmense dopo la scossa che non ha avuto per ora conseguenze o sciami sismici.

NUOVA CALEDONIA, FORTE SCOSSA DI M 6.4 VICINO ALLE ISOLE VANUATU

È invece molto forte la scossa di terremoto che giunge nel Mar dei Coralli precisamente presso la Nuova Caledonia: avvenuto alle ore 10.25 ore italiane: secondo i primi dati raccolti dal centro INGV, la scossa è avvenuta in mare aperto a circa 74 km a est di Tandine e non distante dalle Isole Vanuatu (a est dell’Australia). La profondità del fortissimo terremoto è stata di 25 km sotto il livello del terreno: la magnitudo registrata è stata invece calcolata di M 6.4 sulla scala Richter. Per ora non sono resi noti danni negli arcipelaghi, né è stata ancora emessa un'allerta tsunami: tornando in Italia invece, oltre alla scossa parmense, è da segnalare questa mattina alle ore 1.45 un nuovo sisma di grado M 3.0 Richter in zona Benevento, precisamente a Pago Veiano. Anche qui, niente danni ma qualche leggera vibrazione avvertita presso i comuni vicini, ovvero Pesco Sannita, Pietrelcina, San Giorgio La Molara, Molinara, Reino, Frigneto l’Abate, San Marco dei Cavoti, Paduli, Fragneto Monforte, Sant’Arcangelo Rimonte, Casalbore e Circello.

