Terremoto oggi Foggia ML 2.1/ Ingv ultime notizie: scossa anche in provincia di Catania

Tra gli appuntamenti fissi di ogni mattina abbiamo quello del bollettino del terremoto di oggi. Essendo il nostro un Paese particolarmente soggetto a movimenti tellurici, grazie ai report dell’Ingv ogni mattina andiamo ad analizzare quelli che sono stati nella notte e nei giorni precedenti i terremoti del nostro Paese (e non soltanto). Dove si è mossa la terra oggi o nei giorni precedenti? Nella serata di ieri un movimento di ML 2.1 si è registrato nella zona a 2 km a Sud di Mattinata, in provincia di Foggia, alle 20:59:54 ora italiana, con coordinate geografiche latitudine 41.6910 e longitudine 16.0490 ad una profondità di 11 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma.

Nei Comuni più vicini all’epicentro c’è appunto Mattinata, paese in provincia di Foggia. A 8 km si trova invece Monte Sant’Angelo mentre a 13 c’è Manfredonia, che figura inoltre tra le città più vicine con almeno 50.000 abitanti: ne ha infatti 57.279. Entro i 50 km troviamo anche Barletta, Cerignola e Foggia. Il terremoto, comunque, è stato di magnitudo ridotta e per questo motivo non è stato avvertito dalla popolazione.

Terremoto oggi: scossa in provincia di Catania

Non solo Foggia. Nella giornata di ieri un altro terremoto ha interessato la provincia di Catania alle 18:30:16 ora italiana, con coordinate geografiche latitudine 37.6440 e longitudine 14.9490 ad una profondità di 3 km. In questo caso a localizzare il terremoto è stata la Sala Operativa INGV di Catania. Il terremoto è stato registrato nel Comune di Ragalna. Vicino all’epicentro anche Santa Maria di Licodia e Belpasso, a 6 km, mentre a 7 troviamo Biancavilla. A 8 km ci sono invece Paternò e Nicolosi mentre a 10 Camporotondo Etneo, San Pietro Carenza, Pedara e Adriano. Tra i Comuni più grandi ci sono Acireale e Catania a 20 km. Nel giorno di oggi, 19 maggio, un terremoto di magnitudo Mwp 5.6 è avvenuto nella zona a Nord di Svalbard in mare, alle 04:31:24. Lontana qualsiasi cittadina che possa aver avvertito la scossa.











