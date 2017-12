LUCIA ANNIBALI CONTRO TRAVAGLIO/ “Sull'acido non si scherza”, bufera social travolge il giornalista

Lucia Annibali contro Travaglio: l'avvocata, sfregiata con l'acido dall'ex compagno, si è scagliata contro il direttore de Il Fatto Quotidiano su Twitter

28 dicembre 2017 - agg. 28 dicembre 2017, 18.47 Carmine Massimo Balsamo

Pur essendo coerente con il personaggio, la battuta di Marco Travaglio sulla fine della legislatura non è piaciuta a molti. Quel riferimento “all'acido”, in particolare, ha suscitato un coro di indignazione fino all'intervento di Lucia Annibali, una persona che ha provato a proprie spese cosa significa avere a che fare con chi usa l'acido per risolvere le questioni. L'avvocatessa 39enne di Urbino è stata sfregiata al volto, nel 2013, con l'acido da due sicari assoldati dall'ex fidanzato coetaneo Luca Varani. Per questo ha replicato spiccatamente con un tweet stigmatizzando l'espressione infelice usata dal giornalista. In molti hanno ricordato anche la sorte di Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino rapito da Cosa Nostra e sciolto nell'acido. «Metafora inopportuna, direi, che non le fa onore. Qualche volta bisognerebbe misurare le parole, se non altro per rispetto di chi l’acido l'ha dovuto subire», scrive un utente su social. Repliche molto dure a cui però, almeno per il momento, Marco Travaglio non ha ancora risposto. (agg. di Silvana Palazzo)

Lucia Annibali contro Travaglio, bufera su Twitter contro il direttore de Il Fatto Quotidiano. Cosa è successo? Ripercorriamo la vicenda. In questi giorni si sta per sciogliere la legislatura, con il Presidente della Repubblica che scioglierà le camere in vista delle elezioni politiche in programma il prossimo 4 marzo 2018. Le varie fazioni politiche rivendicano o attaccano l’operato del governo e anche i giornalisti ed i principali media stanno tracciando un bilancio. Marco Travaglio, noto giornalista e direttore de Il Fatto Quotidiano, da sempre ostile alle politiche adottate dal governo, ha commentato su Twitter la situazione, come prologo del suo articolo per il giornale: “La legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell’acido) è stata una delle peggiori della storia repubblicana. Ma almeno un merito l’ha avuto: offrirci la galleria completa di tutti gli orrori che non vorremmo mai più...”. Una uscita che non è passata inosservato e che ha trovato l'immediata reazione di Lucia Annibali, avvocata aggredita e sfregiata con l'acido nel 2013 dal suo ex fidanzato.

Il commento di Marco Travaglio infatti ha trovato la pronta risposta dell’avvocata Lucia Annibali, che sempre su Twitter ha scritto: “Chi, come me, ha conosciuto gli effetti dell'acido, per sua sfortuna, si augura invece che questo non debba mai accadere a nessuno, nemmeno per scherzo”. Una presa di posizione netta nei confronti delle parole 'leggere' del direttore de Il Fatto Quotidiano. Lucia Annibali ha trovato la solidarietà di molte persone sui social network, a partire dal segretario del Partito Democratico Matteo Renzi: "Un abbraccio affettuoso a Lucia Annibali, donna coraggiosa e libera". Non manca però chi ha attaccato la Annibali, colpevole di aver strumentalizzato le parole del noto giornalista in chiave politica: molti degli utenti che hanno contro-risposto alla Annibali, come sottolinea Repubblica, hanno fatto riferimento alla partecipazione della donna all'ultima edizione della Leopolda, la manifestazione fiorentina emblema del renzismo fin dai tempi della rottamazione.

Chi, come me, ha conosciuto gli effetti dell'acido, per sua sfortuna, si augura invece che questo non debba mai accadere a nessuno, nemmeno per scherzo — lucia annibali (@LAnnibali) 28 dicembre 2017

