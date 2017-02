Don Gianni Trotta / Foggia, condannato per violenza su minore: la Curia lo caccia ma non lo denuncia (Oggi, 8 febbraio 2017)

DON GIANNI TROTTA, FOGGIA: EX PRETE CONDANNATO PER VIOLENZA SU MINORE, LA CURIA NON HA DENUNCIATO (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - E' stato ridotto allo stato laicale don Gianni Trotta ma non è stato denunciato: ora è in carcere, condannato per violenza su minore. La storia, riportata da La Repubblica, arriva da un paese della provincia di Foggia e risale a qualche tempo fa. Don Gianni Trotta a ottobre 2015 è stato condannato a otto anni di reclusione per violenza sessuale aggravata nei confronti di un bambino di 11 anni e di produzione di materiale pedopornografico. Secondo la Procura di Bari avrebbe però adescato anche altri bambini e abusato di loro: i casi sospetti sono una trentina. Per questo sarà processato per reati commessi nei confronti di un'altra decina di bambini tra gli 11 e 12 anni. Don Gianni Trotta non è però più un prete dal 2012, come spiega la Curia di Lucera. La riduzione allo stato laicale è provata da un documento della Congregazione per la dottrina della fede nel quale però è stato anche scritto di "non divulgare i motivi del suo allontanamento per evitare scandalo". Dunque la Curia sapeva ma non ha denunciato don Gianni Trotta alla Procura. Lui quindi inizia ad allenare la squadra giovanile e il sospetto è che abbia abusato di altri bambini. Il vescovo dell'epoca, monsignor Domenico Cornacchia, sostiene ora di non averlo denunciato perché "non sapeva nulla": "Non era un presbitero diocesano, avrebbero dovuto controllare il suo superiore generale e provinciale". Ma il padre di uno dei bimbi sostiene che i piccoli "si sarebbero potuti salvare se soltanto la Chiesa avesse fatto quello che doveva: denunciare quel mostro".

