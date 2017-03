DJ FABO, ILEANA ARGENTIN: "RINASCEREI DISABILE, MA IO CI SONO NATA E SONO ABITUATA" - Emozionante il commento di Ileana Argentin alla scelta di Dj Fabo di morire, perché la deputata del Partito Democratico lo ha espresso da un punto di vista diverso, essendo affetta da atrofia muscolare spinale (SMA). La politica romana ha evidenziato l'importanza del libero arbitrio e del rispetto delle idee altrui, riportando così i toni del confronto sull'eutanasia e la mancanza di una legge in Italia sul fine vita a livelli più consoni: «Non bisogna avere paura della morte, così come non bisogna averne della vita» ha dichiarato Argentin ai microfoni di Radio Cusano Campus, l'emittente radiofonica dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Nel corso del programma ECG, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, la deputata del PD ha spiegato che c'è una grande differenza tra chi nasce con un deficit e chi, invece, deve farci i conti dopo un incidente - come Dj Fabo - o in seguito all'insorgenza di una malattia. «Io non rinuncerei mai alla vita, poter potendo muovere solo 3 dita di una mano su tutto il mio corpo. Ma questo perché è la mia condizione di vita da sempre» ha dichiarato Ileana Argentin.

DJ FABO, ILEANA ARGENTIN: "UNA SCELTA DA NON CONDANNARE" - Chi non ha idea di cosa sia l'immobilità vive la sua nuova condizione con assoluta disperazione: così Ileana Argentin ha provato a spiegare lo stato d'animo che ha spinto Dj Fabo alla drammatica decisione di andare in Svizzera per chiedere il suicidio assistito. La deputata del Partito Democratico nell'intervista a Radio Cusano Campus ha commentato la vicenda dal punto di vista di chi è nato con un deficit: «Chi ha conosciuto i colori, ha corso in moto, ha vissuto una vita normale, è chiaro che la vive come una disperazione assoluta e non si può pensare che queste persone non vengano rispettate». Se le chiedessero come vorrebbe rinascere, Argentin risponderebbe disabile: «Posso sembrare pazza, ma sono abituata alla mia vita, mi piace talmente tanto vivere che neanche mi verrebbe mai in mente l'eutanasia o il testamento biologico, ma è doveroso rispettare gli altri. Io amo la vita, non vedo l'ora che arrivi domani per ricominciare, ma rispetto Dj Fabo, perché non ce la faceva più» ha spiegato la politica romana, secondo cui Fabiano Antoniani non andrebbe messo alla gogna, né la sua scelta va condannata. Ma a che punto è la politica italiana con la legge sul fine vita? «In Parlamento ora non stiamo parlando di eutanasia, ma di testamento biologico. Se ne discute in commissione giustizia, il 10 dovrebbe arrivare in aula. Se ce la facciamo a farla passare in Parlamento e se il Senato sarà veloce, credo che almeno un passo avanti lo faremo, un passo avanti importante» ha concluso Ileana Argentin.

