TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: Umbria, sisma di 2.6 M a Perugia (26 aprile 2017, ore 1:20)

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA, SCOSSA DI 2.6 M IN PROVINCIA DI PERUGIA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 26 APRILE 2017) - Nella tarda serata di ieri c'è stato un terremoto in provincia di Perugia in Umbria. La scossa da 2.6 Magnitudo si è verificata a quattro chilometri nord-est dal comune di Cascia con l'epicentro che è stato rilevato a undici chilometri di profondità dalla superficie terrestre. L'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia Italiana ha sottolineato come il terremoto in questione si sia verificato alle seguenti coordinate: 42.75 latitudine e 13.03 longitudine. La scossa si è verificata attorno alle ore 22.14. Ecco i comuni nel raggio di venti chilometri: Cascia (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Monteleone di Spoleto (PG); Vallo di Nera (PG); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Cittareale (RI); Accumoli (RI) e Castelsantangelo sul Nera (MC).

TERREMOTO OGGI, SCOSSA DI 4.5 M HAAPAI A TONGA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 26 APRILE 2017) - Nella giornata di ieri si è verificata una forte scossa a Tonga alle coordinate: -19.9 latitudine e -172.9 longitudine precisamente ad Haapai. La scossa è stata di Magnitudo 5.3 e l'ipocentro è stato rilevato attorno ai dieci chilometri di profondità dalla superficie terrestre. Haapai è un arcipelago che si estende per 110 chilometri quadrati con una cifra stimata al 2006 di circa 7570 abitanti e una densità di quasi sessantanove abitanti per chilometro quadrato. L'arcipelago è composto di moltissime isole, solo settanta però sono abitate. Quelle più note sono Lifuka e Foa. Haapai è divisa in sei distretti che sono i seguenti: Foa, Ha'ano, Lulunga, Mu'omu'a, Pangai e Uiha. Sicuramente la scossa molto importante di terremoto ha lanciato un'allarme tsunami per il fatto che si è sviluppato in maniera repentina al centro di un arcipelago.

