PAPA FRANCESCO IN EGITTO/ Diretta streaming video, Il Cairo: Conferenza sulla Pace e una nuova Speranza

Papa Francesco in Egitto (Foto: LaPresse)

PAPA FRANCESCO IN EGITTO, DIRETTA STREAMING VIDEO: PACE E SPERANZA CONTRO IL TERRORISMO (28-29 APRILE 2017) - Oggi e domani l’Egitto apre le porte al 18esimo viaggio internazionale di Papa Francesco in uno dei momenti più difficili per il Paese guidato dal generale Al Sisi, osteggiato dai Fratelli Musulmani e dalle frange del terrorismo islamista che da mesi ormai tentano di destabilizzare uno dei pochi Paesi tra Africa e Medio Oriente in cui la convivenza tra Musulmani, Cristiani e minoranza è (in maniera fragile) presente come possibilità effettiva. In questa direzione vanno visti il duplice attentato nella Domenica delle Palme appena passata nelle chiese corte di San Giorgio a Tanta e San Marco di Alessandria, con dentro addirittura il papa copto Tawadros II. Dopo il lungo periodo di attentati e scie di sangue che dall’Egitto fino alla Siria fino alla stessa Europa, Papa Francesco ha comunque scelto di partecipare al viaggio pastorale senza auto blindate ma in mezzo alla gente, portando così un messaggio di ulteriore speranza verso un popolo che ne richiede da tempo.

«Il Papa della pace nell’Egitto della pace» recita il motto dell’appuntamento voluto da tempo dal presidente al-Sisi, i vescovi cattolici, il Papa copto Tawadros II e il grande imam di Al-Azhar Muhammad Ahmad al-Tayyib. «Sono davvero felice di venire come amico, come messaggero di pace e come pellegrino nel Paese che diede, più di duemila anni fa, rifugio e ospitalità alla Sacra Famiglia fuggita dalle minacce del re Erode. Sono onorato di visitare la terra visitata dalla Sacra Famiglia!», comunicò lo stesso Papa Francesco qualche giorno fa in un video messaggio di introduzione all’intenso viaggio che lo attende nelle prossime 48 ore. «Mi auguro che questa visita sia un abbraccio di consolazione e di incoraggiamento a tutti i cristiani del Medio Oriente;», racconta il Santo Padre rivolgendo poi direttamente un messaggio di amicizia e di stima a tutti gli abitanti dell’Egitto e della Regione.

«Il nostro mondo, dilaniato dalla violenza cieca – che ha colpito anche il cuore della vostra cara terra – ha bisogno di pace, di amore e di misericordia; ha bisogno di operatori di pace e di persone libere e liberatrici, di persone coraggiose che sanno imparare dal passato per costruire il futuro senza chiudersi nei pregiudizi; ha bisogno di costruttori di ponti di pace, di dialogo, di fratellanza, di giustizia e di umanità», ha concluso il Papa che è atteso da un programma serratissimo e che lo vedrà toccare luoghi e simboli di importanza capitale per la “costruzione” della pace e della speranza che il messaggio di Cristo ancora oggi, duemila anni dopo, accade tramite lo storico incontro tra fedi e culture radicalmente lontane.

PAPA FRANCESCO IN EGITTO, DIRETTA STREAMING VIDEO: IL PROGRAMMA DELLA VISITA A IL CAIRO (28-29 APRILE 2017) - Papa Francesco dovrebbe arrivare oggi pomeriggio attorno alle ore 14 presso l’Aeroporto Internazionale de Il Cairo dove sarà poi trasportato presso l’Accoglienza ufficiale Cerimonia di benvenuto nel Palazzo Presidenziale a Heliopolis. In serie incontrerà prima il Presidente Al Sisi, poi il Grande Imam di Al-Azhar prima della storica Conferenza Internazionale sulla Pace dove Papa Francesco incontrerà e discuterà di pace, speranza, futuro e terrorismo, dall’Egitto fino a tutto il mondo globale che vive le sofferenze contemporanee della guerra e della povertà. Un momento straordinario di incontro e dialogo “interreligioso” tra la Chiesa e il mondo islamico nella prestigiosa sede della Moschea di Al-Azhar; in serata poi ci sarà la visita di cortesia presso il papa Copto S.S. Papa Tawadros II dopo il grave attentato avvenuto il giorno della Domenica delle Palme a cui il capo della Chiesa Copta è scampato miracolosamente. Lo stesso Santo Padre, prima di partire per questo viaggio apostolico in Egitto, aveva riservato una parola particolare proprio per le due realtà religiose più importanti del Paese egiziano: «voglio portare un messaggio di fraternità e di riconciliazione a tutti i figli di Abramo, particolarmente al mondo islamico, in cui l’Egitto occupa un posto di primo piano. Auspico che sia anche un valido contributo al dialogo interreligioso con il mondo islamico e al dialogo ecumenico con la venerata e amata Chiesa copto ortodossa». Tutti gli appuntamenti di oggi e domani saranno ovviamente seguibili sia in tv con la diretta non stop su Tv200, sia tramite diretta streaming video sul canale YouTube ufficiale del Vaticano Ctv.

