CHARLIE GARD/ Ultime notizie, oggi il confronto decisivo tra i medici e l’Alta Corte?

Charlie Gard e il padre Chris

Oggi dovrebbe essere il giorno decisivo per il caso Charlie Gard: non in termini di sentenza - quella dovrebbe arrivare non prima del prossimo 25 luglio - bensì per il possibile confronto-incontro all’Alta Corte di Londra tra i medici specialisti internazionali nominati e il giudice generale Nicholas Francis. Da quanto emerge da fonti e media inglesi, i medici del GOSH non sarebbero stati per nulla convinti dagli esami e dalle proposte del medico Michio Hirano e degli altri specialisti favorevoli alla cura sperimentale per il piccolo Charlie (tra cui anche il luminare dell’ospedale Bambino Gesù di Roma). Nei prossimi giorni, con il protocollo finale in mano, il giudice inglese dovrà prendere la difficile e delicata decisione: intanto soffiano polemiche sul fronte politico-diplomatico tra Usa e Gran Bretagna dopo la concessione del passaporto sanitario a Charlie e intera famiglia Gard. Ecco qui tutti i passaggi spiegati con chiarezza.

CHARLIE GARD: ULTIME NOTIZIE VERSO LA SENTENZA DEL 25 LUGLIO

CITTADINANZA USA O RESIDENZA?

Per fare un po’ di chiarezza proviamo a spiegare cosa davvero ha deciso il Congresso Usa due giorni fa (che non ha diciamo eccelso in chiarezza di comunicazione): il tentativo è chiaro, quello di rendere la vita per Charlie Gard più “semplificata” per poterlo salvare dalla possibile conferma di decisione della Corte inglese che probabilmente farà staccare la spina ai suoi macchinari. Ma per farlo, la concessione della cittadinanza americana in realtà è diversa da come è stata presentata finora: lo ha spiegato ieri mattina la proponente al Congresso dell’emendamento specifico su Charlie Gard, Jaime Herrera Beutler, «si tratta di un tentativo per accelerare il processo, anche dal punto di vista burocratico, ma chiarisce che dovrebbero poi seguire altri passi, fra cui una votazione alla Camera, in primis». L’emendamento passato dunque più che una diretta cittadinanza americana rappresenta una richiesta di garantire a Charlie e alla sua famiglia lo status di residenza permanente ai fini di altri possibili cure e trattamenti medicali. Una “cittadinanza” in senso lato dunque, non proprio un passaporto Usa: nelle prossime ore si cercherà di capire meglio anche questa ulteriore complessità giuridica, mentre intanto il piccolo Charlie continua ad essere visitato in attesa della decisione ufficiale della Corte Inglese.

L’APPELLO DEL FILOSOFO DIEGO FUSARO

Tra i tanti interventi svolti da medici, giuristi e vescovi sulla complessa vicenda del piccolo Charlie Gard ovviamente anche la cultura e la filosofia si sono espresse nelle varie posizioni riguardo il destino e le origini di un caso così spinoso e complesso come quello del bimbo inglese di cui ancora si attende una sentenza finale. In Italia anche il giovane (ed emergente nei dibattiti nazional-politici) saggista e filosofo Diego Fusaro ha preso forte posizione a riguardo, pubblicando un appello molto duro sul suo sito internet. Contro i giuristi Uk e contro la stessa CEDU (Corte Europea dei diritti), il giovane pensatore ha espresso parole molto nette: «Charlie è una vita inutile per il capitale, che vuole vite utili immediatamente spendibili e produttive e mira a liquidare in blocco tutto ciò che non è immediatamente utile», scrive Fusaro sul blog. “In lotta con Charlie Gard” si intitola il suo post, che si conclude con un appello ancora più netto: «ecco perché (il Capitale, ndr) vuole imporre il dovere di morire per Charlie Gard e per quanti in futuro non saranno immediatamente utilizzabili nel circo dello scambio del consumo e della produzione. Forza piccolo Charlie».

