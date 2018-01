Italiano smembrato e bruciato in Thailandia/ Giuseppe De Stefani identificato: ex moglie e amante in fuga

Italiano smembrato e bruciato in Thailandia: Giuseppe De Stefani, 62enne della provincia di Sondrio riconosciuto grazie al tatuaggio, ex moglie e amante ricercati.

22 gennaio 2018 Emanuela Longo

Immagine di repertorio (LaPresse)

Scoperta choc quella avvenuta in Thailandia tre giorni fa dove il corpo di un uomo è stato rinvenuto fatto a pezzi e bruciato. Grazie ad un tatuaggio su una gamba parzialmente ustionata, è stato possibile risalire all'identità della vittima. Si tratta dell'italiano Giuseppe De Stefani di 62 anni, originario di Chiavenna in provincia di Sondrio. Come riporta Il Giorno nell'edizione online, la notizia è arrivata dalla polizia locale della provincia di Phichit dopo la sua identificazione. Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto in un bosco a nord del Paese. Tra le prime ipotesi al vaglio della polizia, quella del delitto passionale anche per via di alcune dispute di natura economica relative proprio al denaro in possesso del 62enne. I sospetti degli inquirenti sarebbero sin da subito ricaduti sull'ex moglie della vittima, una donna di 38 anni thailandese, Rujira Eiumlamai, ma anche su un francese si si suppone possa essere il suo attuale amante. I due sono infatti sospettati di aver smembrato il corpo di De Stefani dopo averlo ucciso e di averlo rinchiuso in una valigia trasportandolo fino al bosco, un'area assolutamente isolata, dove sarebbe poi stato dato alle fiamme.

ITALIANO SMEMBRATO E BRUCIATO IN THAILANDIA: DELITTO PASSIONALE?

Ad accentuare i sospetti nei confronti dell'ex moglie dell'italiano Giuseppe De Stefani sarebbe stato il ritrovamento dei documenti personali dell'uomo in casa della donna. Qui inoltre sarebbero state rinvenute anche tracce di sangue. Attualmente la polizia è a caccia dell'ex moglie e del suo presunto amante in quanto dopo l'omicidio i due sarebbero fuggiti a bordo di una Toyota Yaris. Il caso, come fanno sapere fonti della Farnesina, viene seguito con estremo interesse dall'ambasciata italiana a Bangkok e sin da subito ha reso noto di essersi mobilitata con le autorità locali affinché possano essere eseguite tutte le verifiche del caso per prestare la necessaria assistenza. Secondo quanto emerso dalla polizia, inoltre, pare che la vittima in passato fosse stata inserita in una "lista nera" da parte dell'immigrazione thailandese riuscendo però a fare ritorno nel Paese dopo aver attraversato il confine con il Laos.

© Riproduzione Riservata.