Cremona, cinese uccide la moglie e bimbo disabile/ L’attacco a colpi di mannaia: salvo il figlio 12enne

Duplice omicidio a Cremona: cinese uccide la moglie e un bimbo disabile di 3 anni a colpi di mannaia. Nella mattanza si salva il figlio 12enne, rientrato in casa poco dopo

24 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Duplice omicidio a Cremona (LaPresse)

Una duplice e terribile follia è scattata questa mattina a Cremona per un cinese 51enne che ancora per motivi sconosciuti agli inquirenti ha improvvisamente preso a colpi di mannaia la moglie 46enne e un bambino disabile di 3 anni, figlio di un’amica della donna anch’essa cinese. Una lite, forse, all’inizio della tragedia e poi l’escalation brutale che i vicini hanno potuto sentire e vedere dal balcone: l’episodio è avvenuto attorno alle 10 in Via Fatebenefratelli nel quartiere popolare Zaist all’interno del caseggiato popolare Aler. Alcuni passati hanno visto la scena raccapricciante e hanno chiamato subito il 118: l’uomo ha iniziato a colpire con probabilmente una mannaia la donna, caduta a terra esanime sul balcone, il tutto dopo una violentissima litigata ad alta voce. Quando sono arrivati i carabinieri e il 118 la donna era ormai morta: in casa i militari hanno trovato anche il bimbo, costretto su una sedia a rotelle e gravemente ferito: è morto poco dopo in ospedale, anche per lui troppo gravi le ferite inferte dalla furia del 51enne di origini cinesi.

SALVO IL FIGLIO 12ENNE

È però totale mistero sulle cause di questa mattanza: il cinese è stato arrestato e portato subito da carabinieri in Caserma Santa Lucia per cercare di carpire dai primi interrogatori i motivi di questa assurda strage. Da quando spiega Tg Com24 con il suo inviato, la mattanza sarebbe cominciata proprio al culmine della lite tra i due coniugi e il bimbo disabile sarebbe stato solo fatalmente coinvolto in qualcosa in cui molto probabilmente non c’entrava proprio nulla. È invece miracolosamente scampato alla follia del padre, il figlio 12enne che in quel momento non si trovava in casa: secondo Repubblica, il ragazzino sarebbe addirittura arrivata proprio qualche istante dopo la morte della madre e l’uccisione dell’altro bambino. Ora è comprensibilmente sotto choc e affidato ai servizi sociali per capire quale destinazione e comunità dove poterlo provvisoriamente indirizzare.

