INCIDENTE STRADALE/ Milano, investita dal tram: 19enne resta incastrata sotto le ruote di ferro (30 gennaio)

Incidente stradale, oggi 30 gennaio 2018: a Milano una ragazza di 19 anni è stata investita dal tram mentre attraversava la strada con il suo fidanzato. Trasportata in ospedale...

Incidente stradale (foto da Pixabay)

Incidente stradale molto grave a Milano, dove una ragazza di 19 anni è stata investita dal tram mentre attraversava la strada insieme al suo fidanzato. A riportarlo è Milano Today, sottolineando come la giovane sia rimasta a lungo incastrata sotto le ruote di ferro del mezzo. Per liberarla c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno poi consentito ai sanitari del 118 il trasporto in ospedale in codice rosso. La giovane ha infatti riportato diversi traumi, ma soprattutto ferite alle gambe e al bacino. Soltanto qualche lieve escoriazione per il fidanzato, trasportato a sua volta al Niguarda ma in codice verde. Sotto choc invece l'autista del tram, un uomo di 41 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 di ieri in via Nino Bixio: ad essere coinvolto, come riferito dall'azienda regionale di emergenza urgenza, un convoglio della linea 19.

PISTOIA, CICLISTA INVESTITO

Ancora una persona investita nel racconto quotidiano degli incidenti stradali de ilsussidiario.net. Non solo la ragazza investita dal tram a Milano di cui parliamo qui sopra. Anche in provincia di Pistoia, per la precisione a Monsummano, è andato in scena un grave episodio. Sfortunato protagonista un ciclista centrato da una macchina mentre era in sella alla sua bicicletta in via dei Girasoli. L'episodio, di cui ha dato conto La Nazione, si è verificato intorno alle ore 18 per cause ancora da accertare. Non è chiaro, infatti, se le responsabilità dell'impatto siano da attribuire ad una distrazione del ciclista o dell'automobilista. Quest'ultimo in ogni caso si è subito fermato per prestare i primi soccorsi insieme ai passanti. Le condizioni del ciclista purtroppo sono apparse subito gravi: l'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Pistoia in codice rosso.

