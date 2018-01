INCIDENTE STRADALE/ Auto si schianta sulla Milano-Meda: morta ragazza di 18 anni (oggi, 7 gennaio 2018)

Incidente stradale, oggi 7 gennaio 2018: una macchina con a bordo una ragazza di 18 anni si è schiantata sulla Milano-Meda. Nulla da fare per la giovane, ci sono 3 feriti.

Incidente stradale (foto da Pixabay)

Tragico incidente stradale nella notte tra sabato 6 e domenica 7 gennaio lungo la Statale 35 Milano-Meda. A perdere la vita è stata una ragazza di 18 anni che si trovava a bordo di una macchina che - per ragioni ancora in via d'accertamento - è finita per schiantarsi. Come riportato da Il Giorno, l'impatto si è verificato tra Meda e Barlassina, in provincia di Monza e Brianza, in direzione Como. A bordo dell'automobile su cui viaggiava la vittima vi erano altri tre giovani rimasti feriti, di età compresa tra i 18 e i 19 anni. I ragazzi sono stati soccorsi e trasferiti in condizioni considerate non gravi in ospedale, due al San Gerardo e uno a Desio. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze e un'automedica, nonché gli agenti della Polizia stradale a cui spetterà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

19ENNE MUORE A TERME VIGLIATORE

La tragedia consumatasi nella notte sulla Milano-Meda non è l'unica di questo 7 gennaio 2018. Un incidente stradale, avvenuto intorno alle 4 a Terme Vigliatore (Messina), ha infatti spezzato la giovane vita di Irene Da Campo, 19enne che stava percorrendo la Nazionale, strada statale 113, all'altezza della farmacia La Maestra, quasi all’incrocio con via Stracuzzi. Come riportato da meridionews, secondo i carabinieri di Terme Vigliatore, la ragazza era alla guida di una Fiat Panda quando, perso il controllo del mezzo, ha finito la sua corsa contro un muro nella direzione opposta al senso di marcia sulla quale si trovava. La giovane è morta sul corpo e quanto i vigili del fuoco hanno estratto il suo corpo dalle lamiere si è rivelato vano ogni tentativo di salvarla. La Procura di Barcellona ha aperto un’inchiesta dal momento che nell'impatto pare essere coinvolta un'altra macchina, un veicolo di colore scuro che sarebbe stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza della farmacia.

