BERNARDO PROVENZANO, ITALIA CONDANNATA PER 41-BIS/ Ultime notizie, Fava:"Privato del diritto di morire a casa"

Bernardo Provenzano, la Corte di Strasburgo condanna Italia per la conferma del 41 bis, il regime duro carcerario. “Inumana” con il boss mafioso. Le ultime notizie

25 ottobre 2018 - agg. 25 ottobre 2018, 17.53 Silvana Palazzo

Bernardo Provenzano

Una voce fuori dal coro di proteste levatosi dopo la sentenza di condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in merito all'applicazione del 41-bis, il regime di carcere duro, dal 23 marzo 2016 alla morte del boss mafioso, quattro mesi dopo, è quella di Claudio Fava. Il Presidente della commissione regionale Antimafia della Sicilia, già vicepresidente Commissione parlamentare antimafia nella precedente legislatura, intervistato da InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, ha dichiarato:"Credo che Provenzano sia stato privato del diritto di morire nella sua abitazione con la sua famiglia vicina, lui come altri. Se fosse dipeso da me nel momento in cui si avviava verso la fine dei suoi giorni, lui come Riina, avrei immaginato che potesse chiudere suo tempo sulla terra in modo più umano invece che in una stanza d’ospedale guardata a vista e blindata". Secondo Fava, "il giorno in cui noi saremo in condizione di fare a meno del 41 bis sarà una vittoria non solo dal punto di vista dell’umanità della pena ma anche perché sarà una vittoria dal punto di vista della sicurezza. Lo Stato così facendo sarà in grado di garantire che i detenuti non possano avere in carcere un ruolo che avevano da liberi cioè quello di essere dei capi mafia". (agg. di Dario D'Angelo)

LA REPLICA DI MARIA FALCONE

La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per il regime 41-bis nei confronti del boss Bernardo Provenzano, detenuto in condizioni disumane stando a quanto sostenuto dalla stessa Cedu. Moltissimi i politici che si sono espressi sulla questione, a cominciare dai tre ministri Salvini, Di Maio e Bonafede. Si è sentita forse tirata in causa anche Maria Falcone, la sorella del noto giudice anti-mafia ucciso durante la strage di Capaci, che ha commentato così la decisione della corte europea dei diritti dell’uomo: «La sentenza non mette in discussione il 41/bis che, impedendo ai boss di continuare a comandare anche dal carcere e spezzando il legame dei capi mafia col territorio, è stato e rimane uno strumento irrinunciabile nella lotta alla mafia». Secondo la Falcone, sta ai magistrati valutare di caso in caso fino a quando bisogna mantenere il “carcere duro”, che ribadisce «è il modo più efficace per impedire ai capi di Cosa Nostra di perseguire i loro scopi criminali anche dopo l’arresto». (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

IL COMMENTO DEL M5S

Movimento 5 Stelle compatto dopo la condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per il rinnovo del 41 bis a Bernardo Provenzano, ritenuto “inumano” in riferimento alle condizioni di salute del boss mafioso. Fabio Massimo Castaldo ha sottolineato: “Davanti a una decisione così assurda della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a uno schiaffo così forte ai familiari delle vittime e al nostro Paese, posso solo citare i nostri antenati: “summum ius summa iniuria”. Il #41bis per mafiosi come #Provenzano #nonsitocca!”. Questo il tweet della portavoce pentastellata all'Europarlamento Isabella Adinolfi: "Il #41bis non si tocca! Italia condannata per aver applicato il regime carcerario del 41bis a #Provenzano. La Corte europea dei diritti umani forse non sa che il 41bis è fondamentale per la lotta alla mafia. #25ottobre". Infine, il commento del capogruppo alla Camera Francesco D'Uva: "Il 41bis non si tocca! L’Italia va premiata se difende i cittadini e combatte la #mafia, non condannata. Ma poi chi ci condanna? Siamo l’unico Paese che si è dotato di strumenti efficaci per combattere veramente la mafia. È tutto assurdo!". (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

BONAFEDE: "41 BIS NON SI TOCCA"

Sulla condanna dell’Italia da parte della Corte Europea di Strasburgo, per via del carcere del padrino Bernardo Provenzano, ritenuto troppo duro, è intervenuto il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede. Il Guardasigilli, a margine della presentazione del disegno di legge contro la violenza sulle donne, alla presenza di Michelle Hunzicker e della ministra Bongiorno, ha parlato così ai microfoni de Il Fatto Quotidiano: «Rispetto questa sentenza ma non la commento, voglio semplicemente sottolineare che il 41 bis non si tocca, questo è il punto». Bonafede ci tiene poi a precisare una cosa: «Su questo c’è una lunga storia di confronto con l’Europa con cui siamo disposti a confrontarci. Ma dobbiamo dire una cosa evidente: tutto il mondo, non solo l’Europa, ha solo da imparare dall’Italia in termini di normativa antimafia. Abbiamo le leggi più all’avanguardia che hanno dato i migliori risultati, quindi non entro nel commento della singola sentenza ma sia chiaro – ribadisce il ministro - che il 41 bis non si tocca». Il 41 bis è il cosiddetto “carcere duro”, di solito applicato nei confronti di coloro che hanno commesso gravi reati e che prevede pesanti limitazioni per i carcerati soprattutto in termini di ore d’aria e di colloqui con i famigliari. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

LA REPLICA DI DI MAIO

Le prime reazioni dall’Italia sulla condanna ricevuta non potevano che arrivare da chi gli organi Ue (o affini, visto che la CEDU non fa parte dell’Unione Europea) li vede sempre più come nemici da cui distanziarsi: Di Maio su Facebook scrive «Ma scherziamo? Non sanno di cosa parlano! I comportamenti inumani erano quelli di Provenzano. Il 41bis è stato ed è uno strumento fondamentale per debellare la mafia e non si tocca. Con la mafia nessuna pietà». Forse ancora più duro il collega vicepremier Matteo Salvini che da Twitter tuona contro Strasburgo e la decisione su Bernardo Provenzano: «La Corte Europea di Strasburgo ha condannato l'Italia perché tenne in galera col carcere duro il signor Provenzano, condannato a 20 ergastoli per decine di omicidi, fino alla sua morte. Ennesima dimostrazione - conclude il Ministro degli Interni - dell'inutilità di questo ennesimo baraccone europeo. Per l'Italia decidono gli Italiani, non altri». (agg. di Niccolò Magnani)

I MOTIVI DELLA CONDANNA CEDU

L'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo perché decise di continuare ad applicare il 41bis a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo 2016 alla morte del boss mafioso, quattro mesi dopo. I giudici di Strasburgo ritengono che il ministero della Giustizia italiano con la conferma del regime duro carcerario abbia violato l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quindi il diritto di Provenzano a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, la Corte di Strasburgo ha affermato che la decisione di continuare la detenzione del boss mafioso non ha leso i suoi diritti. La Corte di Strasburgo aveva avviato l'esame del ricorso, presentato dalla famiglia di Provenzano nel 2013, proprio nei giorni della sua morte. Provenzano si era lamentato delle cure mediche inadeguate in prigione e della continuazione dello speciale regime di detenzione, a dispetto delle sue condizioni di salute. Nel 2013, però, la Corte di Strasburgo ha respinto la richiesta dell'avvocato di Provenzano, Rosalba Di Gregorio, di esigere dal governo italiano l'immediata scarcerazione del boss.

PROVENZANO, ITALIA CONDANNATA PER CONFERMA 41 BIS

Bernardo Provenzano morì il 13 luglio 2016 mentre era detenuto al regime di 41 bis nell'ospedale San Paolo di Milano. La morte arrivò dopo un lungo periodo di malattia e numerose polemiche sulle sue condizioni di detenzione. I medici gli avevano diagnosticato un grave stato di decadimento cognitivo, lunghi periodi di sonno, rare parole di senso compito, eloquio assolutamente incomprensibile, quadro neurologico in progressivo, seppur lento, peggioramento. Nelle loro conclusioni, i medici dichiararono il paziente «incompatibile con il regime carcerario», spiegando che «l'assistenza che gli serve è garantita solo in una struttura sanitaria di lungodegenza». Per anni l'avvocato del boss mafioso, Rosalba Di Gregorio, ha chiesto senza successo la revoca del regime carcerario duro e la sospensione dell'esecuzione della pena per Provenzano, proprio in virtù delle sue condizioni di salute. Inoltre, negli anni precedenti alla morte presentò due istanze di revoca del carcere duro e tre di sospensione dell'esecuzione della pena, ma tutte furono respinte.

