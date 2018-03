Meteo WeekEnd/ Maltempo e neve al Nord, rischio nubifragi. Al Sud estate anticipata: temperature record

Il Meteo spacca l'Italia in due in questo weekend in cui le temperature al di sopra delle medie regaleranno l'estate al Sud e nubrifragi, neve e freddo al Nord. Ecco il dettaglio

10 marzo 2018 Redazione

Meteo

Italia spaccata in due in questo fine settimana e non per l'ennesimo scontro alle urne ma per via del meteo che dividerà la Penisola in due opposti ben definiti. Maltempo al Nord e caldo al Sud, questo è quello che ci aspetta sin dalle prime ore di questo pomeriggio e per tutta la giornata di domani. Proprio in queste ultime ore si è affacciato un timido sole sull'Italia ma presto la situazione è destinata a cambiare soprattutto al Nord dove nuvole nere arriveranno a coprirlo creando un vero e proprio caos. Altra storia al Sud Italia dove invece il sole è destinato a brillare alto in cielo portando ad un innalzamento delle temperature ben sopra la media stagione prevista in questo periodo. Un vero e proprio bollettino a doppia direzione che spaccherà l'Italia in questo weekend.

ITALIA DIVISA IN DUE

Sardegna, Sicilia e Calabria registreranno temperature record e ben al di sopra delle media visto che arriveranno a sfiorare i 30 gradi assestandosi intorno ai 25. Grazie ai lievi venti di scirocco, al Sud sarà quasi possibile andare al mare in queste ore visto che si andrà incontro ad un vero e proprio anticipo d'estate che si attenuerà lunedì e che potrebbe tornare nel prossimo fine settimana. Altra storia al Nord dove è previsto l'arrivo di una doppia perturbazione, la prima oggi e l'altra domani, che renderà le cose davvero complicate tra rischio valanghe, abbondanti piogge e spruzzate di neve sulle Apli. Se la prima perturbazione di sabato non desterà molte preoccupazioni, lo stesso non si può dire di quella di domani, domenica 11 marzo, e che riguarderà tutto il Nord con buona parte delle Regioni del Centro, soprattutto quelle tirreniche. Liguria e Toscana saranno interessate dal maltempo ma anche a rischio idrogeologico per via del mix tra pioggia e scioglimento della neve che potrebbe causare un ingrossamento dei fiumi.

