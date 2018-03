SAN FRUTTUOSO, MORTO PENSIONATO CADUTO NELLA VORAGINE/ Genova via Berno: buca mai chiusa dopo alluvione 2016

Un pensionato di 87 anni è morto dopo essere caduto in una buca apertasi nell'asfalto a Genova San Fruttuoso durante l'alluvione di due anni fa e mai chiusa

15 marzo 2018 Paolo Vites

La buca dove è morto il pensionato genovese

Genova è tutta un buco, si allaga a ogni goccia di pioggia, la gente annega come topi, i fiumi escono dai corsi, la speculazione edilizio ha reso le colline sovrastanti montagne senza radici, pronte a crollare ogni momento. Dal dopoguerra nessuna giunta comunale si è mai preoccupata di metterla in salvo. Succede così che un uomo di 87 anni cada e muoia in una buca provocata dall'alluvione del 5 marzo 2016 a valle di un'altra voragine aperta dall'alluvione del 4 novembre 2011. C'è un cantiere lì, ma non ha mai finito i suoi lavori. L'uomo, un pensionato, c'è caduto dentro e il suo cadavere è stato trovato stamane, non si sa quando è avvenuto l'incidente. Intorno alla buca una semplice transenna di quelle che non servono a niente.

Gli abitanti del quartiere di San Fruttuoso dove è avvenuto l'episodio, sono scesi in strada a protestare furiosamente per questi lavori fatti con disinteresse, malamente e senza finirli mai. Ma sarà un'altra delle tanti morti genovesi senza risposta, per una città abbandonata dai suoi amministratori. Quella buca era stata transennata dopo l'alluvione in attesa che il consorzio che gestisce via Berna dove si trova la mettesse in sicurezza, ma cinque anni dopo, mentre intanto più sotto si era aperta una voragine, non è mai stato completato il lavoro.

© Riproduzione Riservata.