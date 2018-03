ROGO THYSSENKRUPP/ Ex manager Marco Pucci chiede la grazia a Mattarella: parenti vittime, “niente perdono”

Uno dei sei tra dirigenti e manager condannati per il rogo alla azienda Thyssen in cui morirono sette operai ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica Mattarella

Furono sei i manager e i dirigenti di azienda della Thyssenkrupp condannati in via definitiva dalla Cassazione per la morte di sette operai a causa di un incendio scoppiato nella fabbrica di proprietà tedesca. Su di loro caddero le responsabilità per la mancanza di sufficienti misure di sicurezza: 9 anni all'amministratore delegato Espenhahn (mai andato in carcere perché in Germania) e, tra gli altri, la pena più bassa, sei anni e tre mesi, per il manager Marco Pucci. Le pene richieste erano più alte e le condanne decise furono duramente criticate dai parenti delle vittime. Marco Pucci, al tempo dell'incidente, era anche responsabile delle partecipate del gruppo Ilva, da cui si dimise. Pucci si costituì nel maggio di due anni fa e da allora si trova in carcere, ottenendo dal giugno 2017 di lavorare all'esterno con obbligo di ritorno in cella alle ore 18 e 30. Adesso l'uomo ha fatto richiesta di grazia al presidente Mattarella, l'unica carica dello stato che può concedere tale diritto, cioè di cancellare una pena e permettere al condannato di tornare in libertà, della grazia.

I PARENTI DELLE VITTIME: "NESSUN PERDONO"

Oltre a lui però devono essere d'accordo il ministro di grazia e giustizia e i familiari delle vittime che hanno già espresso, alcuni di loro, un no decisio: "Noi non concediamo la grazia a nessuno. Ce li hanno ammazzati, non meritano nessun perdono. Semmai lo chiederanno a Dio. Per ora devono stare in galera" ha detto Graziella Rodinò, madre di Rosario, uno dei sette operai morti. Il caso appare ovviamente delicato. E' naturale che i familiari siano contrari alla libertà di persone che dal loro punto di vista e da quello della giustizia sono stati ritenuti responsabili di mancate misure di sicurezza tanto da causare la morte di sette dipendenti: "La mia posizione è chiara: alla Thyssenkrupp hanno mandato al macello delle persone, non degli animali, e devono pagare per questo. Noi abbiamo sofferto per un processo durato troppi anni e non abbiamo smesso di soffrire. E ora vogliono la grazia? Sarò favorevole alla grazia quando tireranno fuori dalla tomba e mi restituiranno mio fratello e mio padre, distrutto dal dolore" ha detto ancora la madre dell'operaio rimasto ucciso.

