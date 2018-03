ROCCO CASALINO M5S, FALSO MASTER NEL CURRICULUM?/ Lui si difende: "regia occulta, non ce l'ho messo io"

Rocco Casalino M5s, falso master nel curriculum? Sul profilo Linkedin (e non solo) spunta un master in economia negli Usa. Lui nega di averlo mai inserito personalmente e...

Rocco Casalino (foto da Facebook)

Non sono ore piacevolissime per Rocco Casalino, capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle, accusato di aver fornito informazioni sbagliate sulla sua formazione all'interno del proprio curriculum. Sul suo profilo Linkedin, fino a ieri, si poteva notare la presenza di un Master of Business Administration (Mba) alla Shenandoah University negli Stati Uniti risalentate al 2000. Peccato che gli uffici di quella università, contattati, abbiano negato la presenza di uno studente con quel nome (Rocco) e quel cognome (Casalino) ai loro corsi. Interpellato dal Foglio, Casalino ha confermato la versione dell'università, dichiarando di non aver mai preso quel master, ma ha negato di aver fornito personalmente quelle informazioni errate:"Non ho mai avuto Linkedin, qualcuno avrà creato quel profilo. Ora lo segnalo come fake", ha detto al giornalista Luciano Capone.

Eppure non è la prima volta che questo Master in Economia "fa curriculum" per Casalino. Prima di diventare capo della comunicazione M55 l'ex concorrente del Grande Fratello si era infatti candidato alle primarie per le Regionali in Lombardia e sulla sua pagina personale aveva pubblicato proprio un curriculum in cui si faceva riferimento ad un «Master in Economia negli Stati Uniti», che fosse lo stesso della Shenandoah University oggi smentito?

LA VERSIONE DI ROCCO CASALINO

Rocco Casalino, nel corso di cinque telefonate con il giornalista Luciano Cappone de Il Foglio, ha spiegato a fatica il fatto che questo Master in Economia tornasse anche nel curriculum per la candidatura alle Primarie M5s:"È strano, devo chiedere alla Casaleggio questa cosa qua", ha detto. "Ma non è che c’è una manina magica che è intervenuta dopo? Sicuro che non collegata a te?". Nel corso della seconda telefonata Casalino, che in questi giorni guarda caso è incaricato di passare al setaccio i curriculum di più di 1000 candidati per 30 posti da addetto stampa del partito, ha detto:"Allora, su Linkedin è tutto sbagliato e lo sto segnalando come fake. Anche su Wikipedia ora leggo che mio padre mi picchiava, che sono un voyeur, un esibizionista, ma è tutto falso". La versione definitiva è arrivata alla quinta telefonata col giornalista del Foglio:"Ciao caro, ho fatto delle verifiche. Nel 1992 ho fatto un corso d’inglese, in business and administration, alla Shenandoah University. Dopo il diploma, un semplice corso estivo". Insomma: non era il 2000 e non era un master...

