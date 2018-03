FACEBOOK, CAMBRIDGE ANALYTICA/ Server perquisiti, scoppia caso Stamos, Zuckerberg tace: e ora?

Facebook, Cambridge Analytica: Alex Stamos, capo della sicurezza informatica, ha cambiato ruolo, ma avrebbe pure voluto dimettersi. E intanto Zuckerberg, assediato, continua a tacere.

Facebook, immagini di repertorio (foto da Lapresse)

La deflagrazione è di quelle importanti, perché venire a sapere che i dati di 51 milioni di persone sono stati rubati su una piattaforma popolare come Facebook significa che la privacy online - a voler essere ottimisti - è in serio pericolo. E basta quel numero, 51 milioni di persone, a capire perché lo scandalo Cambridge Analytica - questa la società privata di consulenze che si sarebbe occupata attivamente del furto dei big data - sia il grattacapo più grande per Marck Zuckerberg dalla fondazione di Facebook. Prima c'erano dubbi, sospetti, punti interrogativi. Adesso abbiamo una sicurezza: Facebook, e probabilmente anche altri social, non sono luoghi sicuri. Lì i nostri dati sono a rischio, sempre lì siamo bersagliati di messaggi plasmati a seconda delle nostre preferenze, di fake news costruite ad arte. Si chiama "bolla": crediamo in qualcosa? Riceveremo contenuti in linea con i nostri convincimenti. Ma il fenomeno può essere anche più perverso: perché a quanto pare Cambridge Analytica - all'epoca legata ad un certo Steve Bannon, consigliere particolare di Trump nella campagna per le Elezioni Usa - non si è appropriata dei dati di 51 milioni di persone per diletto. No, lo scopo era influenzare le campagne elettorali americane e quella per la Brexit, con l'obiettivo di far vincere Donald Trump e di portare il Regno Unito fuori dall'UE. Breve ripasso: hanno vinto Trump e i Leave. Strano no?

STAMOS, IL CAPO DELLA SICUREZZA RIBELLE

Per comprendere quanto il caso Cambridge Analytica stia creando scompiglio basta vedere cosa sta accadendo all'interno di Facebook. Il capo della sicurezza informatica, Alex Stamos, secondo il New York Times ha deciso di dimettersi entro il mese di agosto. Fosse stato per lui, a detta delle fonti consultate dal giornale newyorchese, Stamos avrebbe già lasciato il suo posto da tempo, dal momento che da ormai molti mesi non condivide le strategie messe in atto dai vertici. Per dirne una: Stamos avrebbe voluto che da parte di Facebook ci fosse stata grande chiarezza nei confronti degli utenti rispetto alle presunte interferenze della Russia sulla campagna elettorale Usa. Migliaia di falsi profili sarebbero stati creati ad arte per danneggiare Hillary Clinton. La linea ufficiale, per bocca di Zuckerberg, però, è sempre stata la seguente: negare, negare e ancora negare. Stamos, secondo il NYT, negli ultimi mesi si sarebbe progressivamente disimpegnato: il suo team di lavoro è passato da 120 a soli 3 componenti. In quest'ultima fase Stamos si starebbe occupando semplicemente di gestire la transizione: trasmettere le conoscenze necessarie per difendere la privacy di milioni di persone, evidentemente, non è impresa da poco. Su Twitter, però, Stamos ha ammesso di aver cambiato ruolo proprio in seguito alle rivelazioni del New York Times:"Nonostante i rumors, sono ancora completamente impegnato nel mio lavoro in Facebook. E' vero, però, che il mio ruolo è cambiato. Attualmente sto spendendo più tempo nell'esplorazione dei rischi sulla sicurezza e lavorando sulla sicurezza delle elezioni".

IL SILENZIO DI ZUCKERBERG

Ma il grande assente di queste ultime ore è lui, Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook che da 48 ore a questa parte ha deciso di restare in silenzio mentre la Borsa mandava in fumo 5,5 miliardi di dollari di ricchezza personale, portandolo ad un patrimonio di "soli" 69 miliardi, dati di Forbes, che monitora quotidianamente le finanze degli uomini più ricchi del Pianeta. Non un comunicato, non una dichiarazione a titolo personale mentre i mercati hanno chiuso la giornata di ieri con un - 6,8% che si traduce in soldoni in una perdita di 36 miliardi di dollari per il titolo, di cui Zuckerberg detiene il 16%. Ma sembra difficile che la strategia del silenzio possa durare a lungo. Perfino il Congresso Usa adesso chiede spiegazioni, perché lo scandalo Cambridge Analytica potrebbe aver interessato non soltanto la quotidianità di una piattaforma social, quanto i destini del mondo attraverso influenze illecite sul voto Usa. Roger B. McNamee, uno dei primi investitori di Facebook sentito dal New York Times, non riesce a credere a quanto stia accadendo a Zuckerberg, considerato da molti come un suo figlioccio:"Gli ho detto:'il tuo business è basato sulla credibilità e tu stai perdendo credibilità'". Dal Regno Unito parlano di manovre per dare il via a perquisizioni sui server: Facebook sta per crollare?

